Poco duró la alegría: apenas un par de horas después de publicarse el martes que el Gobierno destinaría en 2018 más dinero a la financiación regional del jamás dedicado a tal fin, el Ministerio de Hacienda envió precipitadamente -ese mismo martes- una carta a todos los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías explicando que las entregas a cuenta del sistema de financiación, el dinero que se envía desde el Estado para atender gastos, y que se adelanta a la recaudación de los tributos compartidos que calcula el Ministerio, serán este año inferiores a las anunciadas. Hacienda justifica su decisión, que supone un auténtico golpe para la tesorería de las regiones, en el hecho de no haberse aprobado los Presupuestos de 2018. Las entregas a cuenta se realizarán de acuerdo a los criterios de gasto establecidos en el presupuesto de 2017, lo que viene a suponer unos 4.000 millones menos de lo anunciado. Es obvio que lo que Montoro pretende es sumar a las autonomías (al menos a sus responsables financieros) al bando de los que quieren evitar que la prórroga de los presupuestos de 2017 se eternice. El Gobierno ha tenido que retrasar la aprobación de los Presupuestos, porque no se ha desatascado la posición del PNV, instalado en la indefinición. Para los nacionalistas vascos, lo que fue razonable y muy rentable en 2017 -apoyar los presupuestos del PP- no parece tan razonable en medio de la crisis catalana. Aunque el PP asegura que las cuentas del Estado estarán aprobadas antes de finales de marzo, comienza a cundir la incertidumbre? Es una situación que nos recuerda que los alardes propagandísticos sobre el valor del diputado 175 o 176 solo se sostienen cuando ya están alineados los otros 174 diputados. Sin el voto de los nacionalistas vascos, Ana Oramas y Pedro Quevedo no le valen un pimiento al Gobierno de Rajoy.

O sea, que la carta de Hacienda supone una gravísima advertencia para las regiones. La mayoría de ellas, Canarias incluida, aprobaron sus propios Presupuestos en tiempo y forma incorporando los recursos previstos y anunciados por el Ministerio en verano, y lo hicieron con un moderado optimismo: el Estado pensaba repartir más dinero del jamás incorporado a la financiación regional. Y es lógico que así se haga, porque son las regiones las que gestionan hoy la parte del león del maltrecho Estado de Bienestar: Sanidad, Educación y Servicios Sociales son competencia de las autonomías, y las necesidades se han disparado, especialmente en Sanidad, donde los gastos crecen de forma vertiginosa, como resultado del envejecimiento de la población y otros factores, como la demanda social de nuevos tratamientos -a veces mucho más costosos- o el incremento de pacientes crónicos. Los mayores requieren más atención que los jóvenes, y el gasto sanitario -que cayó más de un doce por ciento en los años álgidos de la crisis- no ha parado de crecer desde 2013, aunque aún sigue por debajo de lo que se gastaba en 2007. La autoridad fiscal calcula que en los próximos años el gasto sanitario crecerá en torno a un cinco por ciento anual. Y el gasto sanitario es la partida más grande a la que hacen frente todos los presupuestos regionales.

¿Qué puede hacerse? No existen respuestas, pero la opción más probable consiste en dejar de jugar políticamente con los impuestos y explicar a los ciudadanos que nuestra envejecida sociedad es muy costosa y difícil de sostener. Pero mientras alguien le pone ese cascabel al gato, no estaría mal que se aprobaran los Presupuestos del Estado. Aunque eso -como casi todo lo que pasa hoy en España- también dependa del vodevil catalán.