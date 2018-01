Gracias, Woody Allen

T ras el flirteo de Woody Allen con la televisión -la serie "Crisis en seis escenas" resultó un mero divertimento- vuelve al cine con "Wonder Wheel", una notable película, que la pulcra fotografía de Vittorio Storaro encumbra a obra de arte. La mayoría de los seguidores del genio neoyorquino, cuando se ha estrenado a lo largo de la última década su cita anual con el cine, repite: "No es su mejor película". Habría que replicarles que nadie puede crear obras maestras como si fueran churros. No lo hizo Billy Wilder, no lo hizo Stanley Kubrick (aunque estuvo cerca) y no lo va a hacer Woody Allen.

Lo que sí hace Woody Allen es rodar notables filmes como este "Wonder Wheel", en el que repite temas habituales de su cine como la culpa o la infidelidad, en definitiva en el que se centra en las relaciones humanas aprovechando la historia del regreso de una hija pródiga y de una madre atrapada en una realidad asfixiante.

Es palpable el aire de nostalgia del filme, en el que se vislumbra que Conney Island (el título alude a un espectáculo de la feria de esta parte de Nueva York) forma parte de la biografía personal de Woody Allen. Recrea un ambiente idealizado que fascinará al espectador. La localización ejemplifica el carrusel de emociones que viven los personajes. El elenco de actores ofrece destacadas interpretaciones, empezando por Kate Winslet y terminando por Justin Timberlake, que a diferencia de la inefable Miley Cirus demuestra que es actor.

También resalta el trabajo de la diseñadora de vestuario Suzy Benzinger, que recreó con exquisitez el vestuario de los años 50 y tuvo que reunir miles de trajes para los extras, muchos de ellos prendas originales de la época. Woody Allen y Clint Eastwood representan las "dos torres gemelas" del cine estadounidense. Disfrutemos de ellos mientras podamos porque son irrepetibles.

ficha técnica

"Wonder Wheel"

Estreno en España: 22 de diciembre

País: Estados Unidos

Duración: 101 minutos

Guion y dirección: Woody Allen

Fotografía: Vittorio Storaro

Género: Drama

Elenco: Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi, Juno Temple

(12 de enero)

La próxima semana llega a la cartelera "Tres anuncios en las afueras", que narra la historia de una mujer cuya hija ha sido asesinada y que decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al creer que están más interesados en torturar a los afroamericanos que en hacer justicia. Protagoniza Frances McDormand. Por su parte, el filme polaco "Loving Vincent", resulta ser el primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Sus 80 minutos de duración están compuestos por 56.800 fotogramas que han sido pintados uno a uno.

La británica "El día más oscuro" es un drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill se convierte en primer ministro británico en un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Protagoniza Gary Oldman. Por último, la cinta de animación gala "La panda de la selva", propone una historia protagonizada por un sinfín de animales. Ya saben cada película tiene su espectador. Sea cual sea su elección no dejen de ir al cine.