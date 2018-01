Batman, Wonder Woman y Superman tienen nuevo jefe

Tras el fiasco de Liga de la Justicia, el que iba a ser el buque insignia del Universo Extendido de DC Comics (DCEU) que no ha cautivado ni a crítica ni -lo que preocupa realmente en Warner- al público, el estudio ha decidido una vez más reestructurar su cúpula directiva. Geoff Johns y Jon Berg han sido relevados al frente de DC Films, la división encargada de articular el universo cinematográfico de Batman, Superman, Wonder Woman y compañía, que tiene nuevo presidente: Walter Hamada.

Los últimos logros de Hamada se centran sobre todo en el género de terror donde destaca, sobre todo, su labor como productor de It, el remake de la novela de Stephen King que ha sido una de las grandes alegrías de este año, y en The Conjuring, una franquicia de terror conocida en España como Expediente Warner y que ha expandido su universo con las dos películas de Annabelle y La Monja, que se estrenará este año.

El productor da el salto de New Line hasta DC Films -donde trabajará junto a Geoff Johns, que conserva su cargo como presidente y jefe creativo de DC Entertainment- para intentar enderezar el rumbo de un universo cinematográfico que tiene su próxima cita en diciembre de este año con la película en solitario de Aquaman.

Un filme protagonizado por Jason Momoa que, curiosamente, dirige James Wan, que ya trabajó en muy buena sintonía con Hamada en las dos entregas de Expediente Warren. El productor ya tenía cierto contacto con el DCEU a través de Shazam! el único filme de un personaje de DC que, hasta la fecha, estaba siendo desarrollado por New Line y que no llegará a los cines antes de abril del próximo año.

"Walter es creativo, ingenioso y está comprometido con la excelencia, aportará esas cualidades a su supervisión de nuestras películas de superhéroes", afirma en un comunicado Toby Emmerich, presidente y jefe de contenido de Warner Bros. Pictures que confía en que "Walter y Geoff, trabajando con nuestros socios cinematográficos, ofrecerán películas que atraerán tanto al público global como fans de DC".

NUEVO CAMBIO DE RUMBO

Unos fans que tan solo han quedado plenamente satisfechos con una de las cinco películas del DCEU estrenadas hasta la fecha. Y es que a pesar de no ser la más taquillera de todos los filmes de DC, logro que ostenta la irregular Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, Wonder Woman sí ha sido la única cinta con la que fans, crítica y también los directivos de Warner quedaron plenamente satisfechos.

El filme protagonizado por Gal Gadot y dirigido por Patty Jenkins recaudó además más de 821 millones de dólares convirtiéndose así en uno de los grandes taquillazos de 2017. Del otro lado aparece el otro título del DCEU estrenado el pasado año, Liga de la Justicia, que es con apenas 650 millones de dólares el filme menos taquillero de la franquicia (superado incluso por los 668 millones de Man of Steel) y el que ha motivado este nuevo 'volantazo' en DC Films.

Además de Aquaman y Shazam!, en el horizonte cinematográfico del Universo Extendido de DC Comics aparecen títulos como la secuelas de Wonder Woman, Man of Steel y Escuadrón Suicida, The Green Lantern Corps, Flashpoint (película en solitario de The Flash), Gotham City Sirens, Batgirl, Nightwing y The Batman, el nuevo filme en solitario de El caballero oscuro que dirigirá Matt Reeves y que, en principio, protagonizará Ben Affleck, aunque la participación del actor está aún en el aire.