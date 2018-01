Luz Casal supera su "miedo" a las orquestas y 'rinde' al Teatro Real

Luz Casal ha sido hoy la protagonista del concierto organizado por el Ayuntamiento de Madrid a beneficio de la Fundación Acción Social en el Teatro Real, donde la gallega ha superado de tal forma su "miedo" a las orquestas que ha propuesto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid "repetir" cada 5 de enero.

La artista (Boimorto, A Coruña, 1958) ha emocionado al público, que la ha ovacionado en varias ocasiones, y ella le ha correspondido confesando que nunca había cantado con una orquesta por "miedo" a hacerlo ante "un número tan grande de músicos excelentes" pero que ante el resultado estaba dispuesta a hacer cada víspera de Reyes un concierto con ellos.

Dirigida por Rafael Espert, la gallega y la banda han interpretado para comenzar "Un nuevo día brillaba", prólogo de "Negra sombra", guiño a sus orígenes gallegos que ha sido acogido con una gran ovación.

"La enfermedad que sufrí -ha dicho en referencia al cáncer que le diagnosticaron- hizo que conociera canciones bellísimas del ámbito latinoamericano, canciones que se transformaron en un disco llamado 'La Pasión'".

De ese trabajo ha interpretado "Historia de un amor", "Cenizas" y "No, no y no" y luego ha continuado con versiones de "Sentir" y "Piensa en mí" acompañada al piano por Albert Palau.

Luz Casal concluyó retomando clásicos de rock con "Dame un beso" y "Rufino", que hicieron que los espectadores se levantaran de la butaca para bailar mientras el escenario se rompía en aplausos.