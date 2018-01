Risco abrirá el telón ante un rival y escenario de tallaje mundial

El fajador sanmiguelero Jonay Risco, tras la tendinitis en su rodilla izquierda, volverá a los rings por todo lo alto. Será el próximo 9 de marzo cuando el auditorio de Du Forum de Yas Island (Abu Dabi) acogerá la velada por el campeonato mundial de Enfusion Live (-70 kilos). En la oposición tendrá al experimentado tailandés Buakaw Banchamek.

Desde el pasado mes de mayo, Jonay Risco no se ha vuelto a subir a un ring para afrontar pelea ofrontar pelea alguna. La tendinitis en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda hacía presagiar que fuera insalvable pasar por los quirófanos. No obstante, una vez hecha la resonancia, el equipo de traumatólogos vio que podía ser posible que se recuperara con reposo y con un tratamiento específico. Así fue. Tras un compás largo, a principios del pasado mes, el púgil sureño regresó a la preparación. "Ahora estamos intentando proteger la rodilla en los entrenamientos. De momento no me ha dado problemas y espero que siga así", argumentaba Risco en base a las primeras tomas de contacto tras la lesión.

El luchador de peso pluma, -70 kilos, se enfrentará a Banchamek, uno de sus "referentes", ya que, según reconoce Risco, siempre ha querido parecerse a él. "Ahora me toca fajarme con Buakaw (Banchamek) y es un honor pelearme con él, pero lo será más poder ganarle; voy con ese único objetivo", atestiguaba el tinerfeño, que cuenta con títulos interinsulares, nacionales e internacionales. Entre estos últimos, cabe destacar que es el vigente campeón de la propia Enfusion Live de -70 kilos -derrotó al turco Tayfun Ozcan-. El hecho de poder "perder esta distinción" no le condiciona "negativamente", dijo el tinerfeño, que afronta con "con mucha ilusión" el combate.

Tras haber dejado la lesión atrás, afirma estar al "100% en lo mental". Mientras, en lo físico, está por debajo del "150%" que debe "alcanzar de cara a la pelea", concluyó el kickboxer.

Banchamek, un rival de postín contrastado

Buakaw Banchamek, cuyo nombre de cuna es Sombat, nació el 8 de mayo de 1982 en Tailandia. Ha destacado en K-1 (kickboxing), donde ha sido campeón mundial en cuatro ocasiones. Mientras, en su palmarés, predominan los títulos en Muay Thai, donde acumula 230 victorias en un total de 265 combates. El ritmo de pelea es menor en Muay Thai que en kickboxing; ítem a tener en cuenta de cara al 9 de marzo.