AUP-SSP no ve necesario otro informe sobre la personación municipal

El portavoz de Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se Puede (AUP-SSP) en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Juan Siverio, considera que el gobierno local (PSOE) "no necesita ningún nuevo informe jurídico para atender la encomienda del pleno y contratar abogado y procurador para que el consistorio continúe personado" en la causa judicial abierta contra la alcaldesa, Fidela Velázquez, y el edil de Hacienda, Cayetano Silva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

Siverio asegura que el asesor jurídico de su partido ya les ha confirmado que "no es necesario solicitar ningún otro informe jurídico, como dice Velázquez".

A juicio de Siverio, "que alguien que está implicado en este caso continúe tomando decisiones al respecto es, al menos, sospechoso".

El edil de AUP-SSP reconoce que en su partido "hay dudas" respecto a la posibilidad de que la junta de gobierno local acate y atienda la decisión mayoritaria del pleno.

"No sabemos si lo harán o no, pero ahora mismo es su competencia. Si no lo hacen, entonces desde el pleno (donde la oposición tiene mayoría absoluta) tendremos que plantear una retirada de esas competencias", advierte Juan Siverio.