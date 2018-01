"Hay bolsas de pobreza, pero ni me creo ni veo el 44% que dice el estudio"

javier lógico que no las vea.la clase política vive en ambientes elitistas donde la crisis no existe para e...

Todo apunta a que, en 2019, volverá a presentarse por separado con ASG, por mucha red que le lancen el PSOE o CC. También es muy probable que, incluso con lista regional y bajada de topes, siga logrando, al menos, 2 diputados que, como sus 3 de ahora (y no lo disimula), pueden ser claves. Lo cierto es que, tras pasar el trance de sus problemas judiciales, el presidente del Cabildo gomero y portavoz parlamentario de Alternativa Socialista Canaria, Casimiro Curbelo, vive su mejor momento. Tanto que hasta se permite negar el 44% de pobreza del último estudio y, si bien ignora el porcentaje real en su isla y admite que existen bolsas, realza como contraste los 10 millones que dedica a empleo. Tal vez, la pulsera "de todo incluido" que Márquez (Podemos) le reprochó que le ha puesto CC no es solo una ocurrencia graciosa.

¿Qué balance hace de 2017?

Positivo, tanto de la gestión cabildicia como parlamentaria. Primero, porque el presupuesto insular lo dedicamos fundamentalmente a las personas y, en 2018, aumentamos un 28%, por ejemplo, para estudiantes. También porque tuvimos un total de 45 millones, pero gestionamos unos 80, mejorando carreteras, senderos, miradores, y apostando fuerte por el turismo y su promoción. Dispusimos de más recursos, La Gomera está mejor posicionada políticamente y trabajamos por la sostenibilidad y excelencia turística. En el Parlamento, apostamos por una sociedad más igualitaria y una de las razones claves para apoyar el presupuesto regional es que, aparte de que trata bien a La Gomera, lo hace con igualdad con todas las islas no capitalinas y tiende a una Canarias en una única dirección, aunque aún quedan cosas por resolver. Nunca es suficiente, pero, por ejemplo, aumenta un 45% los recursos para diversificar la economía porque todo no puede centrarse en el turismo?

Y, sin embargo, partidos como el que era el suyo, el PSOE, censura el presupuesto porque, pese a crecer en mil millones, lo ve más injusto: ¿cree irreal esa crítica?

El presupuesto dedica el 80% a los servicios esenciales, que atañen a los ciudadanos, con independencia de que haya bolsas de pobreza. Aumenta el dinero en Sanidad, Educación, lo social, y dicen que es criticable y, hombre, claro: todo es siempre criticable, pero?

Ellos lo dicen por cómo se reparte la tarta en porcentaje en comparación con años previos?

Pero eso hay que contrastarlo con datos. Ahora se dedican 2.930 millones a Sanidad, que es lo que se destinaba en los años previos a la crisis. Creo que eso obedece a un inconformismo y no tengo duda de que el PSOE, de haber estado en el Gobierno, hubiera votado a favor del presupuesto o le habría dado algún matiz social más. Se sabe que esos ocho mil doscientos y pico millones no solucionan todos los problemas, pero dedicar el 80% a las personas, un 45% más a diversificar y equilibrar las islas, por mucho que se moleste un dirigente de una isla grande, me parece absolutamente razonable. Indudablemente, a lo mejor habría que profundizar más en la reforma fiscal, pero no termina todo aquí y quedan créditos extraordinarios e intentaremos destinar más recursos a los parados y a la pobreza y marginación.

Por mentarla, ¿se cree el último estudio, que habla de un 44% de pobreza, o no, como algunas voces del Gobierno y empresarios?

No, por supuesto que no. Eso no es real. Vamos a ver: cada uno percibe el porcentaje en su isla y qué duda cabe que hay necesidades y bolsas de pobreza, y deben priorizarse en el ámbito canario, en cada cabildo o consistorio, pero ni me creo ni veo el porcentaje que dice ese estudio en la sociedad.

¿Cuál es el porcentaje en su isla?

No lo tengo, no lo conozco, pero sí sé que destino más de 10 millones al empleo y recursos a los más necesitados, y eso es lo que hay que hacer. No todo termina en el presupuesto y el propio Clavijo dice que hay que generar más economía y productividad, pero, de aquí a que la agricultura, la industria, ganadería o pesca tengan niveles importantes en el PIB canario, debe transcurrir algún tiempo.

Por su peso regional, ¿qué logro destaca más de 2017 para su isla: la resonancia magnética?

El más importante es la demolición del antiguo hospital para crear un nuevo centro sociosanitario, gran aspiración de 2018. Qué duda cabe que las mejoras sanitarias en consultorios son pieza clave de nuestro apoyo al presupuesto y lo de la resonancia era también algo irrenunciable porque resuelve muchos problemas sin causar tantos trastornos al ciudadano.

Habla de los créditos extraordinarios, ¿espera algo especial para 2018 para su Isla justo por su peso?

A ver, siempre me he quejado del abandono de las carreteras de La Gomera y, para 2018, tenemos 20 millones en dos partidas. Tendremos un presupuesto insular de 48,5 y, al final, se invertirá otra cantidad igual aparte, con lo que creo que se nos trata bien?

¿Ve nuevo presupuesto estatal?

Creo que sí, y que se aprobará entre febrero y marzo. Este es uno de los grandes asuntos para Canarias: otro es la financiación y Montoro ya ha dicho que lo congelará?

¿Y eso es bueno o malo, porque se teme que haya una vuelta atrás o reivindicaciones de otras regiones por Cataluña que nos perjudiquen, volviendo a meter el REF en la financiación, por ejemplo?

Congelando la financiación ahora, no perdemos?

Y eso es mucho ahora mismo...

Hay que ir a un sistema que nos equipare aún más a la media, aunque hemos ganado mucho con los 400 millones por desligar el REF o no tener que devolver el 50% del IGTE, así como con otros recursos. Pero debemos esperar a otro mejor momento histórico, quizás en la próxima legislatura, para ver si el problema catalán está resuelto.

Sobre Cataluña, dice que el independentismo ha fracasado: ¿de verdad tras ganar en escaños pese a la fuga de sedes de empresas y al apocalipsis anunciado?

Sinceramente, creo que sí: ha ganado con mayoría absoluta de diputados, pero se queda sin dirección política, sin liderazgo y sin programa. A ver cómo se constituye la Mesa, pero esto ya le ha costado mil millones al Estado y llevan mucho tiempo adoctrinando a una sociedad que, lógicamente, han fracturado, pero tienen 170.000 votos menos que el bloque constitucional. Lo deseable es que hubiera ganado éste, pero el soberanismo ha fracasado porque no le queda otra que cumplir con la ley, aparte de que los nacionalismos radicales, el racismo y la xenofobia son unos de los principales problemas que hoy tiene el mundo, junto con el cambio climático y sus efectos.

¿Es más optimista con el nuevo Estatuto y el REF económico?

Igual de pesimista, aunque el Estatuto tiene una trayectoria más cómoda en su contenido general, pero, con la ley electoral, y salvo que la impongan, difícilmente habrá acuerdo. Con el REF, hay mucho interés, pero habrá dificultades porque lo importante es anclarlo en la Constitución por nuestra lejanía, singularidades, el agua, por esta sequía que sufrimos, impresionante?

Para sumarlo al 155, ¿se la jugó el PP al PSOE con la Constitución?

Con sinceridad, soy pesimista sobre eso también. Lo único que veo es la aprobación del presupuesto porque la realidad catalana condiciona en exceso y, por ejemplo, los partidos no acordarán nuestra reforma electoral más allá de la reducción de barreras?

No habrá lista regional?

No digo que, al final, los partidos mayoritarios no impongan un criterio, pero ahora solo hay acuerdo para reducir las barreras, e incluso con desacuerdos sobre si del 6% al 3 o 5. Lo que sería malo es que se imponga en el Congreso algo que no se quiere aquí y, ahora, cada partido dice una cosa distinta. Me conformo con que los topes bajen del 6 al 3 y del 30 al 15.

O sea, no ve esa lista pese a estar en el texto enviado por CC y PSOE?

Inicialmente, sí, pero, ¿cuál?

Se baraja de 10 más 1 o de 9 más 1 para compensar a Fuerteventura.

Pero, ¿para aplicarla en 2019? Mmm? Me parece que no habrá acuerdo y, si lo hay, se forzará en exceso. Me conformo con que, reduciendo las barreras, haya mayor pluralidad y que, con un poco de calma, analicemos en la próxima legislatura si se quiere esa lista porque, además, implica votar con una papeleta distinta.