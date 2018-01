Costa, Jémez y Montella, protagonistas

La reanudación de la Liga devuelve a Diego Costa a su casa, ante su afición tres años y medio después, listo del golpe en la rodilla derecha y directo al ataque titular junto a Antoine Griezmann para liderar la ofensiva del Atlético de Madrid contra el Getafe en el Wanda Metropolitano, donde la victoria es fundamental.

No hay otro resultado válido para las ambiciones del conjunto rojiblanco en su persecución del Barcelona, alejado a nueve puntos por su derrota de la última jornada frente al Espanyol; la primera de toda esta Liga, que terminó con 20 partidos seguidos invicto en el campeonato. El regreso de Costa es anhelado y esperado desde hace tiempo; por él, por la afición, por el Atlético y por Diego Simeone.

"Está claro que Griezmann-Costa es una copia ofensiva que siempre la hemos pensado y ahora esperamos que puedan responder de la mejor manera", expuso Simeone sobre si será la pareja tipo desde ahora en el once del Atlético, aunque advirtió que la "competencia es muy grande". Vitolo, tras debutar como rojiblanco el pasado miércoles, aguardará el estreno ante su nueva afición desde el banquillo. Si se cumple la historia, el Atlético no tendrá problemas: desde que llegó Simeone al club, el Getafe no ha conseguido marcar ni un gol al conjunto colchonero. El balance, es desolador: 23-0 a favor del Atlético. La novedad en el once podría ser novedad la presencia del japonés Gaku Shibasaki.

El otro perseguidor del Barcelona, el Valencia, juega en la sobremesa ante el Girona. El Valencia quiere regalarse el día de Reyes un triunfo que le permita romper la racha de dos derrotas con las que cerró 2017 y así mantener la tercera plaza e incluso arrebatarle la segunda al Atlético de Madrid si no gana. Enfrente se encontrará al equipo revelación y que ha sido capaz de sumar un punto más en sus desplazamientos que en casa. No jugarán Carlos Soler ni Zaza.

El italiano Vicenzo Montella cumple su segunda semana como entrenador del Sevilla y debuta en el banquillo del Sánchez Pizjuán en la siempre exigente visita del Real Betis de Quique Setién, que quiere volver a sonreír en un derbi hispalense. Los "eternos rivales" llegan con los pronósticos más igualados de los últimos años, pues al Sevilla se le resiste la victoria mil en Primera División. Los sevillistas llevan unas estadísticas muy favorables en las últimas temporadas en estos partidos de la "máxima rivalidad", ya que ganaron en ocho de los diez últimos, Por su parte, Quique Setién se estrena en un derbi sancionado con tres partidos junto a su segundo, Eder Sarabia, por su expulsión ante el Athletic de Bilbao. Vuelve a la convocatoria Rubén Castro.

Peñalba y Jairo entraron en la lista de Paco Jémez

El centrocampista argentino Gabriel Peñalba y el extremo cántabro Jairo Samperio, dos de las tres incorporaciones de la UD Las Palmas en el mercado invernal, han entrado en la lista de 19 jugadores convocados para el partido ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria. Peñalba lucirá el dorsal 7 que llevaba el delantero francés Loïc Rémy, al que se le busca nuevo destino, y podría debutar al estar solucionada su inscripción, mientras que Jairo portará el 16 que tenía el defensa Aythami Artiles, con el que tampoco cuenta el nuevo entrenador del equipo, Paco Jémez.

"Este partido será más complicado que el del Valencia"

El entrenador de la UD Las Palmas intuye dificultades esta tarde ante el Éibar. "Es un partido mucho más complicado que el del Valencia, eso ya lo saben los jugadores, nadie vendrá a regalarnos nada, ellos nos van a exigir a nivel físico y defensivo, y si competimos por debajo de su nivel, lo tendremos muy difícil", explicó Jémez en rueda de prensa.