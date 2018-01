Fotis: "Ponitka ya está recuperado"

El técnico del Iberostar Tenerife, Fotis Katsikaris, ofreció rueda de prensa antes del último entrenamiento que tuvo lugar en la isla, antes del desplazamiento de hoy a San Sebastián. El partido de mañana, domingo (17:00 horas), contará con la presencia del franquicia Mateusz Ponitka, ya que "está recuperado", según dijo el míster aurinegro. Prueba de ello es que "ha estado presente durante los últimos entrenamientos de la semana, sin apenas dolor", dijo Fotis. Tras haber causado baja ante Fuenlabrada y Gran Canaria, Ponitka "está listo para jugar", según reconoció el preparador heleno.

La rotundidad y la autoridad con la que venció el Canarias al Gran Canaria, no lleva a Katsikaris a confiarse. "Como entrenador siempre tengo que estar preparado, ese miedo hay que tenerlo; cada partido es diferente". En esa misma línea, el responsable técnico valoró que, pese a haber competido "muy bien" ante los claretianos, deben de centrarse en el Guipúzcoa, al cual valoró como "rival muy complicado". "Debemos de cambiar el chip, ya que nos vamos a enfrentar a un equipo que está compitiendo muy bien; es un equipo muy equilibrado, dado el trabajo del entrenador", esbozó el griego. Mientras, apostilló que es un equipo que "defiende muy bien, es agresivo y corre la cancha muy bien".

Las claves para el entrenador canarista, radican en "defender muy bien, permanecer concentrados y controlar el rebote". La principal amenaza de los donostiarras se sitúa en "su línea interior, ya que es el mejor equipo en el apartado reboteador de la Liga", reconoció Fotis. También mencionó al adalid contrincante, Henk Norel, como "un jugador con calidad, experiencia", el antídoto para combatir su juego es el "esfuerzo y trabajo colectivo".

Ineludible será en las próximas semanas, como lo ha sido en el último mes, el hablar de la clasificación copera. Ante ello Fotis Katsikaris, hace el siguiente balance: "quedan tres partidos, somos muchos los equipos con ese objetivo. Pese a la dificultad, esperamos ganar el domingo, luego vendrían dos partidos en casa. Todavía eso queda muy lejos en mi cabeza".



Fisac: "El Iberostar Tenerife apunta alto"

El preparador del Delteco Guipúzcoa, Porfirio Fisac, valoraba al Iberostar Tenerife como un equipo que "apunta a hacer cosas importantes como meterse en playoff o en Copa". De entrada, y en todo momento durante su comparecencia previa al partido ante el Canarias, redundó en la "complicación del partido". "Para ganarle a este tipo de rivales, debemos de elevar el nivel de acierto. Ellos son un equipo muy largo, con cinco jugadores interiores, y gente muy experimentada", argumentó el segoviano acerca del Canarias.

Tras la exigencia que supuso el duelo del pasado martes, frente al FC Barcelona Lassa -cayeron 77 a 101-, Fisac deja en incógnita el "poder responder a nivel físico", la argumentación ante ello viene dada porque "no están acostumbrados a jugar tres partidos en una semana". En esa misma línea se refirió a su plantilla, empezando por su mayor exponente dentro de pista. "Norel está justo físicamente". El proceso gripal por el que están pasando jugadores como Oroz, Fakuade y Chery, no "debería de imposibilitar su participación". Además, afirmó que, pese a que sus jugadores no estén al 100%, no existe lesión en ninguno de ellos.

El objetivo donostiarra, según el propio Porfirio Fisac, será el de conseguir "la sexta victoria", en uno de los tres próximos encuentros.

La última sesión en la Isla no presentó inconvenientes

Tras la rueda de prensa de Fotis Katsikaris, los jugadores de la primera plantilla, y el asiduo en las convocatorias de las últimas semanas, Mads Bonde, se entrenaron en el pabellón Santiago Martín. Ponitka volvió a estar integrado en la sesión y no acusó imprevisto alguno sobre su rodilla. En San Sebastián se efectuarán dos entrenamientos más (sábado y domingo).

Dani Pérez, conocido canarista, en el bando adversario

El base del Guipúzcoa, Dani Pérez, ya fue jugador canarista en los últimos siete partidos de la 15/16. Los problemas físicos de White le abrieron la puerta al de Llobregat. Con la aurinegra jugó 77 minutos y anotó 13 puntos.