"La prioridad es ganar, no traer más o menos fichajes"

Año nuevo, discurso viejo. José Luis Martí sigue apelando al partido a partido, al trabajo y a no distraerse en cuestiones como el mercado. Tampoco anuncia grandes novedades para el partido del domingo ante el Albacete y solo pide "ofrecer la mejor versión" para que los tres puntos vuelen hacia la Isla.

¿Estará disponible Carlos Ruiz?

En función del último entrenamiento (hoy) decidiremos, pero es probable. Ha entrenado prácticamente a la perfección y se encuentra recuperado.

Hay otros futbolistas que no estaban al cien por cien contra el Cádiz, como Juan Carlos y Juan Villar. ¿Lo están ahora?

Están mejor. Como todos, han hecho un esfuerzo importante para cargar pilas después del parón, con bastantes condicionantes en lo físico. También hemos recordado el trabajo táctico. Y la verdad es que ellos, en concreto, se han encontrado bien y han ofrecido una buena versión en los entrenamientos. Todo hace indicar que están al cien por cien.

¿Pero en el caso de Villar estaría para 90 minutos?

No lo vamos a saber hasta que tenga la oportunidad de salir de inicio, ver el ritmo de un partido y ver también cómo se encuentra él. Hasta que no suceda eso, no vamos a ser conscientes. Él tiene que ir sumando minutos en sus piernas y evitar las recaídas.

¿Ve al equipo más fresco después del parón?

El equipo está pendiente de volver a competir, de jugar otra vez y cambiar la dinámica. Son conscientes del trabajo diario, lo hacen con las mismas ganas e ilusión. Pero siempre con el objetivo de ser competitivos y luchar con garantías por los tres puntos.

¿Ha preparado algo diferente en el aspecto táctico?

No. He tratado de recordar cada cosa. Siempre con la idea de que los futbolistas tengan las cosas claras. Nos vamos a encontrar a un rival que juega con cinco defensas y hemos trabajado en eso, para saber a lo que nos vamos a enfrentar pero siendo conscientes de que lo que hagamos nosotros es siempre lo más importante.

El Albacete no pierde desde septiembre como local.

Nos vamos a encontrar a un equipo muy junto, muy agresivo, que va muy bien a las segundas jugadas y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Debemos contrarrestar todo eso. Para ello, hay que ser capaces de mantener el máximo tiempo posible la posesión y no cometer pérdidas, puesto que ellos a la contra nos pueden hacer mucho daño. Y hay que defender bien el balón parado. Lo más importante es encontrar nuestra mejor versión, encontrarnos a nosotros mismos.

Insiste en su mejor versión, pero ¿puede hacer falta cambiar algo desde su parcela?

Creo que hemos encontrado muy buenos momentos de fútbol, de lo que verdaderamente somos nosotros, sobre todo en el Heliodoro. Fuera de casa lo tuvimos en Lugo o Barcelona, pero ha costado más. En momentos puntuales sí, pero ha faltado constancia.

¿Preocupa afrontar dos partidos fuera de casa seguidos con la trayectoria como visitante del equipo hasta ahora?

No he analizado el hecho de jugar dos partidos fuera de casa o que luego vengan dos en casa. Lo que toca es Albacete. Espero que mis jugadores hayan recuperado el tono físico adecuado después de las vacaciones, que todos han venido incluso por debajo de su peso. Eso significa que se han cuidado y espero hacer un gran partido.

¿Por qué este año no se consigue ganar fuera de casa?

Tener mejor o peor plantilla es independiente. Hemos tenido errores tácticos, errores de jugadores, errores de cara al gol, mala fortuna? Y eso nos ha impedido ofrecer nuestra mejor versión. Cualquier rival puede ganar a cualquiera. En la competición, de todas formas, los equipos suelen sacar muchos puntos en casa.

El equipo lleva demasiados goles encajados fuera de casa.

Los equipos que están arriba son los que menos encajan. Nosotros debemos intentar encajar menos y hasta mantener la portería a cero porque con el potencial que tenemos arriba y las ocasiones que generamos lo normal es que estemos acertados. Es una de las bases para ganar y estamos haciendo mucho hincapié en el trabajo defensivo para que nos generen el menor número de ocasiones posible.

¿Dan las vacaciones para mirar la clasificación y analizar si es necesario un sprint para alcanzar a los seis primeros?

Está claro que debemos hacerlo y que sería bueno hacerlo cuanto antes, pero todo pasa por ganar en Albacete. Son los únicos puntos que podemos sumar esta semana. A partir de ahí, ya pensaríamos en el siguiente. No queda otra que pensar en el partido a partido.

¿Está agotado el discurso del "queda mucho"?

Queda lo que queda. Hay que ser realistas. Tenemos que ganar el domingo, luego el siguiente y sumar el máximo de puntos posibles para estar al final del Campeonato donde deseamos.

Avanza Montañés en su recuperación, pero se busca un jugador para la izquierda.

Es bueno siempre que vengan jugadores para cambiar lo que tenemos, que sean mejores que lo que tenemos. Si no, no nos interesa. Tenemos que respetar a los que están aquí, que están trabajando muy bien. Es mi obligación sacar el máximo rendimiento de ellos.

¿Entiende que la afición espere esos refuerzos?

Se está trabajando en ganar el partido de Albacete. Creo que para la gente eso es lo más importante.

¿Se pueden retrasar los regalos de Reyes entonces?

Pueden llegar en forma de tres puntos esos regalos. Los esperamos el 7 de enero. Solo pienso en preparar el entrenamiento y que los chicos estén frescos. Que se sientan cómodos en el campo, con confianza y que lo hagan bien.

¿Alguna de las tres posiciones a reforzar es prioritaria?

Aquí la prioridad es ganar, no traer más o menos fichajes. Lo importante es que los que están, que son los que nos representan, saquen todo lo que tienen y estén al nivel que exige la Liga.

¿Jugará Carlos Abad o volverá contar con Dani Hernández?

Vamos a ver mañana (por hoy). Los dos tienen opciones de jugar. Lo decidiré y se lo diré el día del partido. No sé si hay debate fuera. Los dos me transmiten una confianza tremenda. Espero tomar la decisión más adecuada.

Enrique Martín carga contra Bela y Héctor

Enrique Martín, entrenador del Albacete Balompié, aseguró ayer que en su plantilla hay "un grado alto de competitividad juegue quien juegue".

"Así me lo han demostrado los jugadores", ha destacado el técnico, y ha señalado que eso provoca que "el entrenador esté contento con su actitud en todo momento". Preguntado por el gran final de 2017 que cuajó su equipo, ha reconocido que "ya no vale para nada", aunque ha explicado que el Albacete tiene "el mismo derecho que todos los equipos" a ilusionarse. Hay entrenadores que se plantean el "partido a partido", pero Martín va más allá y reconoce que van a "ir como siempre, mes a mes", para mostrarse también ambicioso al asegurar que espera "acabar lo más cerca de los puestos de playoff cuando acabe el invierno".

Sobre el Tenerife, destacó que se trata de un equipo "muy interesante" y que "el año pasado jugó promoción, este año lleva la misma idea y ha hecho grandes fichajes". En cuanto al mercado de invierno, confesó que su idea es la de "aligerar lo que se pueda la plantilla" e invitó a abandonarla a aquellos que deseen más minutos. "Están en su derecho de pedir más minutos (Héctor y Bela), pero no me voy a comprometer. ¿Cuántos goles han marcado? Cuidadín, que por la boca muere el pez", dijo el técnico.