Sancionan a grupos del Carnaval por no actuar en el acto de los Reyes

El Organismo Autónomo de Fiestas comunicó el pasado jueves, día 4, a varios grupos coreográficos del Carnaval que serán sancionados por no participar en el espectáculo de agasajo a los Reyes Magos que se celebró en la tarde de ayer en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los escritos remitidos a, al menos, cinco formaciones coreográficas, y a los que ha tenido acceso EL DÍA, se lee textualmente: "Por la presente le informamos que al no asistir con su agrupación al acto de recibimiento de SSMM los Reyes Mayos de Oriente, del día 5 de los corriente, en el estadio y dado que el importe total a recibir por su participación en los actos establecidos para 2018 tienen designada una cuantía de dos actuaciones a determinar por este organismo, considerando esta una de ellas, sirva la presente para comunicarle que se le descontará una cantidad de la totalidad a recibir".

Puestos en contactos con Fiestas, se negó la existencia de tales escritos: "Desde el OAFAR no se le ha exigido a nadie, y advertido mucho menos, sobre participar en la Cabalgata de Reyes que va a discurrir por las calles de Santa Cruz esta tarde a partir de las 19:00 horas, incluidos los grupos del Carnaval sobre los que se pregunta". La respuesta hace referencia a la cabalgata y no al acto de acogida en el estadio.

De la quincena de grupos coreográficos del Carnaval que no fueron al estadio, serán sancionados algunos históricos como la pionera Bohemios, Azahar y Loli Pérez -otras de las históricas-, el numeroso Echeyde, o Funky Guachi, de más reciente constitución, aunque con la solera de la murga infantil Guachipanduzy.

Algunos de los representantes dijeron que el lunes mantendrán en Fiestas una reunión para aclarar la situación. No faltó quien incluso no cuestiona la sanción y pide que el alcalde ponga cordura. Todos rebaten las formas: "Un miembro del equipo de dirección del espectáculo nos llamó y nos dijo si podían contar con nosotros. Nadie nos dijo que era obligado. La mayoría de los grupos están formados por niños y nos pedían ensayar los días 3, 4 y 5 de enero y estar ayer desde las doce del mediodía". "No parece de recibo que a los niños se les prive de ver a los Reyes para hacerle el acto a Fiestas", dicen.