Guaguagomera: la empresa que une a la Isla

T ranscurridos siete años y medio desde que el Cabildo asumió las riendas de la empresa insular de transportes por carretera GuaguaGomera, la institución insular estima que ha llegado el momento de dar nuevos pasos. El objetivo es seguir avanzando en la mejora de una prestación que ha servido para cohesionar y unir un territorio especialmente complicado, donde las comunicaciones resultan siempre una cuestión básica y de utilidad pública.

De ahí que el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo Curbelo, haya anunciado la apuesta por poner en marcha iniciativas que sin duda resultarán novedosas para los usuarios a lo largo del año que ahora comienza. El plan de inversiones para este ejercicio suma los 1,6 millones y contempla la renovación total de la flota con la adquisición de cinco guaguas de 55 plazas, dos de 35 y dos micros de 18 y 19. Curbelo resalta que en la compra de los nuevos vehículos han imperado criterios de seguridad, comodidad y accesibilidad.

Llamativa resulta también la decisión de implantar el uso de bonos-bus a través de una tarjeta sin contacto con chip electrónico y que además se podrá utilizar en diversos servicios que preste el Cabildo tanto culturales como turísticos, entre otros. Para el presidente "esta iniciativa supone mejorar la movilidad de los usuarios y también abre la puerta a la aplicación de descuentos por ser estudiantes, personas desempleadas o mayores, entre otros colectivos. Pero además el uso de bonos implica una mayor comodidad para los usuarios, que no tendrán que recurrir al dinero en efectivo", señala Curbelo.

Ya se ha adjudicado la adquisición de los equipos por un total de 95.000 euros y en breve se instalará un sistema de geolocalización de las guaguas que permitirá que la empresa sepa en cada momento dónde se encuentran. Pero a la vez también hará posible que los viajeros puedan conocer la hora a la que llegarán los vehículos a determinadas paradas a través del móvil.

La empresa dependiente del Cabildo presta una indudable función no solo para los residentes sino también para los turistas y de ahí que de forma progresiva se hayan instalado paradas y marquesinas en lugares como el Parque Nacional de Garajonay o Los Roques. Puntos a partir de los cuales los visitantes suelen iniciar su recorrido por los diferentes senderos de la Isla. Otra novedad es el cierre del anillo insular con la puesta en marcha de la línea que unirá Valle Gran Rey y Vallehermoso.

La historia de la actual empresa pública Guaguagomera se remonta a hace siete años y medio cuando desde el Cabildo se tomó una decisión que en aquel momento resultó difícil pero que el tiempo ha demostrado que fue acertada; asumir el servicio de forma totalmente pública. Las cifras desde luego son claras y demuestran que el paso dado fue el correcto. Desde 2011 hasta ahora el incremento de pasajeros se sitúa en 50.595 personas, lo que implica un crecimiento del 45,48%.

El Cabildo tomó las riendas de esta empresa el 29 de junio de 2010 y comenzó a funcionar como tal el 1 de julio. La decisión se tomó después de constatar que los resultados del anterior sistema de gestión en manos privadas eran, como mínimo, insatisfactorios y no estaban a la altura de lo que demandaba la sociedad. Desde entonces se han sucedido de forma continua los datos positivos.

En 2010, fecha de constitución de GuaguaGomera SAU, se transportaron en línea regular 103.254 pasajeros en los últimos seis meses. A partir de entonces las cifras de viajeros han evolucionado claramente al alza y en 2011 fueron 111.242 personas. En 2012 y como consecuencia, entre otros factores, de la supresión de la línea marítima interior que comunicaba Los Cristianos en Tenerife con San Sebastián de La Gomera, Playa de Santiago y Valle Gran Rey, la cifra aumentó hasta los 127.268. En 2013 continúa el ascenso alcanzando los 139.257, en 2014 se suman 156.977 viajeros transportados con un 12,72% de aumento respecto de 2013. En 2015 se llega a los 160.050, en 2016 a los 161.837 y en 2017, a falta de conocer las cifras de diciembre, se contabilizan ya los 148.238 pasajeros, un 1,9% más que en ese mismo período del año anterior.

Esta continua línea de incremento es más meritoria aún si se tiene en cuenta que los últimos ejercicios han estado marcados por una grave crisis económica que tuvo repercusión en la llegada de turistas, uno de los principales usuarios de estas líneas, y en la capacidad económica de los vecinos. A todo ello se suma que se ha conseguido ofrecer estabilidad en los cuadros de servicios, dar una respuesta inmediata ante las incidencias que de forma inevitable se producen, pero de las cuales ninguna ha revestido especial gravedad, y que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento de los servicios.

Pese a que en el ámbito nacional el sector del transporte regular interurbano ha descendido en algunos ejercicios hasta casi un 2%, lo cierto es que La Gomera se ha avanzado en sentido contrario y siempre ha ido aumentando el número de pasajeros.

En estos años se ha consolidado una red de transporte regular de viajeros por carretera compuesta por siete líneas con cabeceras en Valle Gran Rey, Vallehermoso, Alajeró-Imada, La Dama, Alojera, el aeropuerto y San Sebastián. En breve se unirá a todas ellas la ya mencionada que transcurrirá entre Valle Gran Rey y Vallehermoso.

En la actualidad existen también cuatro estaciones de guaguas en la Villa, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró. GuaguaGomera cuenta en estos momentos con una plantilla de 28 trabajadores, de los que 22 son conductores. La flota está compuesta por 21 vehículos: cinco tienen 55 plazas, siete disponen de entre 28 y 39 y nueve entre 18 y 19 distribuidos geográficamente en función de la demanda. Otros logros destacados es que durante este tiempo se ha prestado el servicio en condiciones de equilibrio financiero, regularidad y normalidad.

Un conductor veterano

Uno de los conductores más veteranos de la flota y que aún sigue en activo es Fernando Ventura, quien a sus 62 años ha cubierto ya todas las líneas de la Isla, y actualmente se ocupa de la que va de la Villa a Vallehermoso. Indica que la más complicada es la de San Sebastián-Valle Gran Rey por el elevado número de pasajeros que mueve. Pero también por la dificultad que supone conducir por las escarpadas y tortuosas carreteras de esta parte de la Isla, especialmente en Chipude. No obstante, puede decir con orgullo que jamás ha sufrido ningún percance. Y eso que antiguamente las guaguas no tenían la misma facilidad para conducir que ahora y luchar contra la dirección no asistida suponía toda una batalla y un esfuerzo físico constante. Ventura comenzó a trabajar en Guaguagomera en 1990 después de haber aprendido a conducir camiones. En principio llevó los vehículos más pequeños de 30 plazas y de ahí ha pasado ya a estar al frente de los de mayor capacidad. Este veterano conductor vivió algunos años en Inglaterra y por eso se desenvuelve bien con los turistas, quienes siempre están llenos de dudas, preguntas y mapas. Él, por su parte, intenta siempre resolverlas con amabilidad lo mejor que puede, recogerlos cuando de forma apresurada están llegando a las paradas o indicarles dónde se encuentra ese intrincado sendero que están buscando.

Relata que las anécdotas son constantes y los fallos mecánicos inevitables. Pero la respuesta siempre es rápida y los pasajeros nunca pierden los nervios. Ve como un paso positivo la puesta en marcha del sistema de bonos en cuanto que evitará el siempre engorroso paso de estar recurriendo a contar con cambio. De hecho, la mayoría de los pasajeros suele pagar con billetes de 20 euros.