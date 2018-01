La Laguna, un municipio con futuro

No es la primera vez que nos escuchan afirmar con la boca llena o nos leen, y tampoco será la última, que La Laguna tiene un gran potencial: es el tercer municipio de Canarias por su importancia. Ciudad universitaria con más de 250 años de historia, aeropuerto internacional, plataforma tricontinental, mejor astrofísico del mundo, hospital de prestigio internacional, monte (laurisilva), sector primario, mar, ciudad Patrimonio de la Humanidad, que la hacen única en el mundo y, por lo tanto, con un potencial social, cultural y económico incalculable. La utilización de todas estas características bien desarrolladas le darían un futuro esplendoroso e imprescindible. Solo haría falta gestionar la evidencia.

Estar en el municipio de La Laguna como edil, gracias a los ciudadanos y al Partido Popular, y senador (listas abiertas), es un gran honor que desarrollamos con pasión por la política y con pasión por La Laguna, teniendo como motivo preferente los ciudadanos. Que no exista ninguna persona que tenga un problema y no sea atendido.

Tenemos un compromiso con los ciudadanos y sus necesidades, contempladas en nuestra acción política diaria, practicando el humanismo activo, cuya máxima satisfacción es el del deber cumplido, y estamos en esto como voluntarios.

Para conseguir lo anterior existe una serie de instrumentos como el Plan de Emergencia Social y, cómo no, con un Plan General de Ordenación (PGO) participativo con compromisos y derechos adquiridos públicamente con los vecinos, con las plataformas, el tercer sector, la universidad, el empresariado, etc., y que son irrenunciables. Un PGO como instrumento de desarrollo, participativo y respetuoso con la historia, la cultura, los derechos adquiridos, la propiedad privada y colectiva? Un estudio comprometido con las energías en general y las renovables en particular, sabiendo que la sustitución de una por otra se encuentra dentro del Plan Europa 2020, donde existirá un mix de producción eléctrica, además de una bajada de impuestos evidente y reducción del gastos político, y el desarrollo de la I+D+i+d.

La política de barrios es indudable como uno de los compromisos definitivos para esa Laguna que queremos y necesitamos, donde evidentemente destaca el compromiso real La Cuesta-Taco, al que le hemos dedicado mucho tiempo, y a cada uno de los barrios y rincones de nuestro municipio. Que no exista ningún ciudadano que se sienta discriminado en sus derechos y servicios por el lugar donde viva.

Siempre hemos defendido que la Universidad de La Laguna (ULL), ubicada en nuestro municipio, juegue un papel importante en el desarrollo de la futura ciudad que queremos los laguneros, apoyándonos en las riquezas y preparación de los expertos que en ella desarrollan en su vida profesional y en la cultura acumulada que emana de las paredes de esa rica institución, y que tiene que tener más protagonismo social, tanto en Canarias como en España y Europa (Distrito Universitario Europeo), libre circulación del conocimiento. Somos de los que pensamos que el papel de la Universidad es el de crear hombres y mujeres libres y empleables, cosa que hoy por hoy necesita una adaptación mejor de los planes de estudio, con un consejo social muy activo e implicado en la sociedad civil. Sin lugar a dudas, nuestra Universidad tiene que jugar un papel fundamental en el desarrollo económico del municipio, integrándose más en nuestra sociedad y haciendo campus universitario todo el municipio. Siempre hemos apostado por la mayor implicación de la institución universitaria en la toma de decisiones, muchas de ellas muy importantes para el mañana (estrategia), y todas ellas plasmadas en nuestro programa electoral de mayo de 2015.

Además creemos en el futuro de la costa de la comarca nordeste, en especial la de Bajamar y la Punta del Hidalgo. Uno de los lugares importantes para propiciar desarrollo sostenible y turístico para visitantes y para el esparcimiento de las familias laguneras, sobre todo en temporada estival, aunque con el clima que disfruta suele ser usada como zona de baño casi todo el año.

Es evidente que dicha zona ha quedado anquilosada en el tiempo. El estado de ruina y abandono del hotel Neptuno es el máximo exponente de la decadencia en la que está sumida toda la costa del municipio, por lo que hemos querido apostar por una auténtica reconversión que impulse de manera decisiva la actividad económica para crear riqueza y empleo que debe estar liderada por el ayuntamiento. No podemos permitir que un lugar con tanto potencial para crear riqueza y empleo siga paralizado y en permanente declive, haciéndose necesario la redacción de un plan de modernización, rehabilitación y reforma integral turística de la comarca que sea realmente un revulsivo económico y social para la zona. A todo ello hay que sumar nuestra iniciativa para el estudio para que la costa de Bajamar y Punta del Hidalgo alberguen una planta de energía undimotriz u olamotriz, que permita generar la suficiente energía como para que, como mínimo, toda esa zona poblacional sea autosuficiente energéticamente.

Apostamos por esa sinergia. Apostamos por el futuro de nuestra ciudad, garantizando la participación de los expertos que deben guiar al Ayuntamiento a la consecución de objetivos, porque estamos orgullosos de nuestra gente, de ser laguneros, tinerfeños, canarios, españoles y europeos, todos al mismo nivel sumatorio, y hacer lo que evidentemente está demostrado que hay que hacer, y de liderar un proyecto transparente, y hacer lo que evidentemente está demostrado que hay que hacer. Pasión por la política. Pasión por La Laguna. Y el centro de nuestra atención: el ciudadano.

*Senador por Tenerife y portavoz del PP de La Laguna