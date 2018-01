La ilusión no deja de crecer

Los primeros días del año son los de la ilusión de los niños. Pero no solo ellos sueñan con especial intensidad en unas fechas como las vividas. Todos, también quienes dejamos atrás la niñez, soñamos y nos ilusionamos escribiendo cartas mentales a este 2018. Cartas en las que imaginamos qué año queremos para la sociedad de la que formamos parte. La ilusión no tiene edad. Cuando se trabaja con entusiasmo, con ganas de arrimar el hombro para que las cosas mejoren, la ilusión se convierte en una energía capaz de crear los cambios que deseamos para la Isla a la que nos debemos o para la región que aspiramos tener.

Atrás quedan días y semanas en las que los más pequeños escribieron en sus cartas a los Reyes Magos todo lo que deseaban. Quienes ya no somos tan niños, pero mantenemos la ilusión, hemos dejado de enviar nuestras cartas a sus majestades, pero seguimos escribiéndolas cada vez que promovemos una iniciativa que nos acerque a la igualdad de oportunidades.

Nuestras cartas son otras. Son las medidas que apoyamos cuando consideramos que ayudan a acabar de una vez por todas con las desigualdades territoriales. Nuestras cartas cargadas de deseos, escritas también con la ilusión de que sean atendidos, son las propuestas legislativas o las demandas que planteamos para que las cosas sigan cambiando a mejor para los canarios criados y residentes en las islas menos iguales -en las no capitalinas-.

Hay quienes creen que las cartas a los Reyes Magos son cosas de niños. En Agrupación Socialista Gomera (ASG) escribimos cartas todos los días. Durante todo el año ponemos por escrito lo que los gomeros y los canarios piden al presente y al futuro. Porque no hemos perdido la fuerza de la ilusión. Porque creemos que es posible mantener la ilusión.

Claro que pueden escribirse cartas en forma de proposiciones de ley, acuerdos de Gobierno, enmiendas, preguntas, exigencias de respuestas institucionales o solicitudes de mejoras en los servicios básicos esenciales. Claro que ponemos por escrito, y dejamos en el buzón de las autoridades competentes, los deseos y sueños de decenas de miles de familias que viven en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote, cientos de miles de canarios que merecen avanzar a la misma velocidad que lo hacen quienes viven en Gran Canaria o Tenerife.

Agrupación Socialista Gomera escribe durante todos los días del año cartas cargadas de reivindicaciones justas y de propuestas que nos acerquen a una sociedad verdaderamente solidaria, equilibrada y moderna.

Este año seguiremos haciéndolo. Continuaremos escribiendo con nuestro propio esfuerzo, con la ilusión de una formación tan joven como ASG, la Canarias que quieren los gomeros y que esperan quienes merecen desarrollar su proyecto vital y profesional en sus islas de origen.

En la carta que hemos escrito estos últimos días hemos pedido que se multipliquen los esfuerzos con las islas no capitalinas, que se den los pasos necesarios para que se genere más y mejor empleo, puestos de trabajo que den a las familias la tranquilidad y la estabilidad que merecen. Hemos pedido que todos los canarios, sin excepción, tengan cerca los servicios básicos o que la atención a quienes peor lo están pasando llegue a más personas y que se les dé respuesta en tiempo y forma.

Y, sobre todo, desde Agrupación Socialista Gomera hemos pedido en nuestra carta de estos días que quienes no atienden ni comprenden la realidad de las islas no capitalinas -de las menos iguales- empiecen a entender que Canarias solo es posible si construimos un Archipiélago de ciudadanos con idénticos derechos y no separados por un progreso de dos velocidades.

Los niños escriben sus cartas a los Reyes Magos con la ilusión que caracteriza a esas edades. Pero no solo los niños escriben cartas. En Agrupación Socialista Gomera las seguimos escribiendo, antes y después de Navidad, porque la ilusión de acabar con las desigualdades territoriales y sociales lejos de ir a menos, en nuestro caso, no deja de crecer.

*Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias