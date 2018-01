Coutinho es del Barça por 160 millones

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho (Liverpool) se ha convertido en nuevo jugador del Barcelona para lo que resta de campaña y cinco temporadas más.

Las cifras de la operación no han trascendido, aunque tanto los medios ingleses como los barceloneses coinciden en que el traspaso podría alcanzar los 160 millones de euros (120 fijos más 40 en bonus).

Coutinho (12 de junio 1992) es internacional brasileño y el traspaso es el más alto de la historia del Barcelona y el segundo de la historia del fútbol, solo por debajo de los 222 millones de euros que pagó el pasado verano el Paris Saint Germain para hacerse con el fichaje de Neymar Jr. Su cláusula de rescisión será de 400 millones de euros. Los 160 millones de euros (142 millones de libras) de la operación Coutinho se desglosan de la manera siguiente: 120 millones de euros fijos (106 millones de libras) más una serie de bonus que alcanzaría 40 millones de euros más (36 millones de libras).

Entre los bonus recogidos en el contrato figuran unos 19 millones de euros cuando Coutinho juegue sus primeros cien partidos como azulgrana, 5 millones por los primeros 25 encuentros disputados, la misma cantidad por la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones las dos primeras temporadas o 5 millones de euros en el caso de conquistarla.

El montante supera sustancialmente los 105 millones abonados por Ousmane Dembélé al Borussia Dortumund.

Además de la llegada de Coutinho, en los próximos días también podría producirse la del central colombiano Yerri Mina, que juega en el Palmeiras brasileño.

En el capítulo de salidas, seguramente se acelerará la del turco Arda, así como la posible de Deulofeu.

Mientras, el equipo busca una nueva victoria ante un Levante que cerró el 2017 con una sola victoria en los últimos doce partidos, pero que no ha perdido en sus últimas siete visitas. El equipo de Ernesto Valverde acumula 25 partidos sin perder y todo le sonríe. Messi, Luis Suárez e Iniesta, con descanso en la Copa, estarán de inicio frente al equipo granota.

barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Paulinho; Messi y Luis Suárez.

levante ud: Oier, Pedro López o Coke Andújar, Postigo, Cabaco, Luna, Lerma, Lukic, Rober Pier, Ivi, Jason y Nano.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid).

Hora: 15:15 (BeIN).

Estadio: Camp Nou.

El Madrid, en Vigo con tres bajas importantes

El Real Madrid visita al Celta de Vigo. Unzué necesitará dosificar su once después del exigente choque ante el Barcelona. Maxi Gómez podría empezar en el banquillo, con lo que Iago Aspas pasaría a jugar de nueve y Emre Mor completaría el tridente. Hernández también podría entrar por Jozabed en el medio. En el Madrid, Ronaldo volverá a un once que contará con tres ausencias: Carvajal, Ramos y Benzema. Entrarían Achraf y Nacho. La duda estaría entre Bale y Asensio.

Zidane, sobre Kepa: "Yo no necesito otro portero"

Zidane dijo ayer respecto a la posible llegada de Kepa, que no lo necesita. "Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso".

celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Radoja o Wass, Hernández; Emre Mor, Pione Sisto y Iago Aspas.

Real madrid: Navas; Achraf, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés).

Hora: 19:45 (Movistar Partidazo).

Estadio: Balaídos.