"Vamos a construir aparcamientos en todos los barrios"

Juan Acosta es alcalde de Santa Úrsula desde junio de 2015, gracias a un pacto de gobierno entre su partido (AISU) y el único edil de ADS-NC, Juan Jorge Afonso. Un gobierno bipartito que, según recalca el alcalde, funciona "como un equipo" y tiene en mente ejecutar proyectos como la construcción de aparcamientos públicos gratuitos "en todos los barrios del municipio" para mejorar la calidad de vida de los vecinos y "también la seguridad vial".

¿Notarán los vecinos la mejora de la situación económica del ayuntamiento en 2018?

Tenemos un presupuesto de 11 millones de euros para 2018, lo que supone que contaremos con 1,2 millones más que en 2017. Nuestra deuda está a cero y este año no habrá ninguna subida de impuestos ni tasas. Además, tenemos una partida de 1,4 millones de euros para empleo y servicios sociales. Si se aprueban los cinco planes de empleo que hemos presentado, el municipio recibirá 1,3 millones, una parte aportada por el SCE, para crear casi un centenar de empleos temporales.

¿Cómo ha evolucionado el desempleo en este mandato?

Desde que llegamos al gobierno, en junio de 2015, el desempleo ha bajado más de un 12%.

¿Habrá más inversiones este año?

Por primera vez contamos con una partida de recursos propios para inversión que supera el millón de euros, que se dedicarán a numerosas obras de asfaltado, accesibilidad, parques infantiles, instalaciones deportivas, locales sociales o la red de agua, donde ya se han invertido más de 600.000 euros. Además, el resto de administraciones ejecutarán este año la inversión más grande que se recuerda. Solo el Cabildo invertirá 4,3 millones de euros, que servirán para ejecutar la Casa de la Juventud, que se acaba de adjudicar por unos 700.000 euros; el polideportivo de El Calvario, con unos 800.000 euros; el cine teatro municipal, que costará un millón de euros, o la red de riego, con unos 700.000 euros. Además, hay obras previstas en la plaza, en la zona comercial y en el campo de fútbol, donde se cambiará el césped artificial y el riego. La inversión será muy importante.

¿También en carreteras?

Sí, ahora comenzará el asfaltado de la TF-217, el pintado de nuevos pasos para peatones y la instalación de una decena de marquesinas. Hay otras actuaciones en la TF-213 y está en redacción otro paso para peatones en la entrada de San Fernando. Otra cuestión importantísima es que vamos a construir aparcamientos en cada uno de los barrios, con el objetivo de facilitar el estacionamiento de los vecinos. Actuaremos primero en la zona del colegio de San Fernando, El Farrobillo, el casco y La Cuesta de La Villa. Posteriormente iremos sacando los demás. Habrá uno por barrio.

¿Serán aparcamientos gratuitos?

Sí, estamos llegando a acuerdos con propietarios de parcelas adecuadas para aparcamientos. Les pagaremos un alquiler y estarán exentos del pago del IBI. Ya hemos hablado con gente de esas zonas y lo ven interesante.

¿Cuándo se aprobará el nuevo PGO?

El equipo redactor nos aconsejó adaptarnos a la nueva ley del suelo y de espacios naturales y eso lo retrasará un poco más. Queríamos llevarlo a aprobación inicial a finales de este año, pero se retrasará hasta 2019 para adaptarnos a esa legislación.

¿Hay algún avance respecto a la recepción de las urbanizaciones de La Quinta?

Hemos mejorado la limpieza viaria, a través de una empresa que se ha contratado hace dos meses para todo el municipio; se ha aumentado la seguridad vial con pasos elevados; en breve se completará la señalización; se ha actuado en el Jardín Social y esperamos, también con la nueva empresa adjudicataria, mejorar los parques y jardines. También ha mejorado la recogida de residuos sólidos, pero aún nos queda bastante por hacer, como por ejemplo el alumbrado público. Hemos tenido repetidos encuentros con la promotora de La Quinta nueva para que cumpla en este sentido. El acuerdo aún no es definitivo, pero espero que en breve cerremos un acuerdo. No hemos dejado de trabajar ni un solo día para resolver los problemas de La Quinta.

¿Y en el caso de La Quinta vieja?

Estamos en contacto con la promotora y haciendo una valoración de los terrenos que habría que permutar para llegar a un acuerdo para la recepción definitiva.

¿Cuándo se acabará con las restricciones por exceso de flúor?

Con la inversión realizada, los nuevos depósitos y las tomas del Canal del Norte, vamos a abastecer con agua de calidad a toda la zona baja, lo que nos permitiría liberar agua sin exceso de flúor para la zona de La Corujera, que es donde se mantiene la restricción. Creo que con eso, y con el aumento del caudal de dos pozos que irán al depósito de La Tosquita, será suficiente. Estamos empezando a realizar las nuevas analíticas, pero confiamos en poderlo solucionar este año.

¿Qué solución plantearía usted para los atascos en la TF-5?

Hay que buscar una solución lo más rápida posible y los técnicos nos dicen que, aparte del cierre del anillo insular, el carril Bus-VAO es la opción más viable para reducir el problema. Aunque eso conllevará también un cambio de mentalidad en la sociedad.

En las últimas semanas su gobierno ha recibido críticas a través de las redes sociales por la presencia de una persona sin hogar en el municipio, ¿han intervenido para que esa persona encuentre un lugar digno donde vivir?

Hemos intervenido en varias ocasiones, hemos buscado alternativas y hemos mediado con la familia, pero, lamentablemente, esta persona abandona los recursos que se le buscan y vuelve a la calle. Hemos intervenido a través de los Servicios Sociales y de la Policía Local, y hemos realizado múltiples gestiones para tratar de solucionar este problema, pero no es sencillo cuando las personas, por sus circunstancias personales, no se dejan ayudar. Hemos buscado dos centros sin coste para él, pero a las 24 horas se ha marchado. Son casos penosos, de personas que no asimilan la situación en la que están. Pero usar eso en las redes sociales para tratar de sacar un rédito político de un problema así es no tener escrúpulos ni sensibilidad. No se ha dejado a esta persona en la estacada. Hemos estado detrás de él intentando que se deje ayudar.

¿Qué plantearía para estos casos?

Mi intención es insistir en la Comisión de Servicios Sociales y Sanidad de la Fecam en la necesidad de aprobar y aplicar un protocolo, coordinado por Miguel Ángel Thous, para traslados e ingresos sociosanitarios inaplazables. Quiero acelerarlo para que se apruebe y podamos acabar con el fuertísimo vacío legal que nos impide actuar en estos casos. Esto ocurre en todos los municipios de España y tenemos que encontrar una solución porque la vía de la incapacidad legal es muy lenta.

¿Qué balance hace del pacto de gobierno AISU-ADS-NC?

La estabilidad política ha sido algo fundamental para poder realizar todo lo que hemos hecho. Tengo que darle las gracias a Juan Jorge Afonso (ADS-NC), nuestro compañero de gobierno, porque trabajamos en equipo. Nos hemos puesto las cosas fáciles.

¿Repetirá candidatura en 2019?

Lo que quiero es acabar este mandato y luego todo quedará en función de lo que digan el comité ejecutivo, la asamblea y, por supuesto, mi familia. Ánimo y ganas de hacer cosas beneficiosas para el municipio no me faltan.