La media de edad del turista que elige el Puerto es de 47 años

Puerto de la Cruz ha cerrado un año 2017 en el que ha consolidado su recuperación como destino turístico y ha empezado a romper, poco a poco, estereotipos negativos. La concejala de Turismo, Dimple Melwani (PP), pone como ejemplo de esta ruptura con viejos prejuicios la media de edad del turista que visita la ciudad. En la actualidad, esa media es de "unos 47 años", por lo que aboga por desterrar definitivamente la idea de que el municipio "vive de un turismo de mayores".

"Al Puerto de la Cruz viene cada vez más gente joven. No tenemos un turismo antiguo, por eso tendríamos que resolver una carencia que tiene la ciudad: mejorar en ocio nocturno. Pero no abrir discotecas, sino tener locales de referencia, de calidad, para que después de una cena y un paseo por la ciudad te puedas sentar tranquilamente, en un ambiente agradable y con una música que no moleste al vecino, a tomarte una copa o un cóctel", explica.

"Durante años estuvimos equivocando la estrategia al vender el Puerto de la Cruz como un destino de sol y playa. Cada parte de la Isla tiene su encanto, pero el turista que se aloja en el Sur busca una cosa diferente al que se aloja en el Norte. Ya hemos cambiado esa idea. Por supuesto que tenemos un clima excelente y te puedes bañar todo el año, pero ese no es nuestro potencial. La gente viene a buscar al Puerto de la Cruz la autenticidad y la conexión entre el local y el turista. Un destino de experiencias", señala Melwani.

Para la edil portuense, "el turista que se aloja en el Puerto de la Cruz no es de todo incluido. Es un turista que desayuna en el hotel y sale a la calle. Como mucho cena en el hotel, si le viene bien. Se ve a diario en el ambiente de la ciudad. Además, el Puerto de la Cruz es el punto de Tenerife desde el que salen más excursiones".

A juicio de Melwani, la ciudad también debería mejorar en ocio familiar: "Tenemos que aumentar la oferta alojativa familiar, para que se incluyan habitaciones familiares, tematizadas o contiguas. Tenemos como referente destacado al Loro Parque, pero hace falta algo más. El cliente es muy fiel, por eso hay que incorporar nuevas alternativas más allá del Loro Parque y del Complejo de Ocio Costa Martiánez".

la clave

Destacan los notables incrementos del turismo británico (+18,7%), francés (+30,1%), italiano (+13,8%), holandés (+39%) y belga (+66,5%), así como de los emisores nórdicos: finlandés (+5,3%), sueco (+8,3%), danés (+26,2%) y noruego (+20,8%). En todos estos mercados, el crecimiento en el Puerto de la Cruz supera los registros que se producen en la Isla.

El Puerto de la Cruz encadenó, al cierre del año 2017, cinco años de crecimiento prácticamente continuo de sus cifras alojativas. El Cabildo de Tenerife prevé que el destino cierre el año con cifras turísticas en torno a los 930.000 turistas, y un crecimiento por encima del 6%. En la actualidad, el municipio norteño aloja el 16,5% del total de turistas que visitan Tenerife. Hace 5 años este peso era de un 14%.

Los últimos datos disponibles, de noviembre de 2017, arrojan para el municipio un incremento de alojados de un 6,8%, con un total de 866.238 turistas. Un registro de crecimiento superior al resto de municipios y al conjunto insular, que fue del 2%.

El 73,5% de los turistas que eligen el Puerto de la Cruz se aloja en establecimientos hoteleros (+6,9%) mientras que el restante 26,5% lo hace en establecimientos extrahoteleros (+6,4%).

La oferta alojativa del Puerto de la Cruz se sitúa en un total de 21.383 plazas, lo que representa el 15,4% del total de la oferta de plazas de la Isla. Con el 15,4% de la oferta, el municipio aloja al 16,5% de los turistas de la Isla, lo que se explica por unos índices de ocupación superiores a la media insular.

De enero a noviembre, la ocupación media en el Puerto ha sido de un 77,4%, casi 5 puntos más que la registrada a nivel insular (72,6%). Sus hoteles mantienen ocupaciones de un 81,4% frente al 80% de promedio hotelero en la Isla de Tenerife.