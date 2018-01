Alonso exige al PP que cumpla con la Isla para acabar con las colas

El anuncio del Ministerio de Fomento de aplazar la firma del nuevo convenio de carreteras que permitiría avanzar en la solución a los problemas de las colas que padecen a diario miles de tinerfeños provoca la indignación del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que no se conforma con la adenda suscrita, que, tal y como afirma, es "solo la zanahoria que el PP nos coloca delante de los ojos para evitar buscar la solución definitiva al problema de las vías en Tenerife".

En declaraciones a EL DÍA, Alonso asegura que "esta adenda con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias solo permitirá financiar mejoras puntuales en la TF-5 y la obra de Las Chafiras-Oroteanda, pero no abarca obras plurianuales como el carril Bus-VAO o el tercer carril de la TF-1, que sí resolverían el problema de fondo".

"En Tenerife no podemos seguir esperando por soluciones que no llegan mientras en Madrid continúan enfrascados en el tema catalán", señala.

El presidente del Cabildo de Tenerife recuerda que "mañana lunes se reanudan las clases y muchas personas retoman sus trabajos tras el periodo vacacional. Volverá la pesadilla frente al volante y desde el Cabildo no podemos mostrarnos optimistas porque la luz al final del túnel no la vemos clara. Lo que creíamos que iba a ser el compromiso definitivo del Estado con Tenerife se ha convertido en soluciones transitorias para ganar tiempo y mantenernos callados, y en Tenerife no nos podemos conformar".

El titular de la Corporación insular destaca que "las soluciones que estamos poniendo en marcha, asumiendo en ocasiones las competencias de otros, sabemos que no serán suficientes y, por eso, demandamos del Gobierno de Canarias mayor celeridad en la defensa de las infraestructuras de nuestra Isla, y del PP que no siga mareando la perdiz con la firma del Convenio de Carreteras".

Alonso argumenta que "la voz del PP en Tenerife en lugar de alzarla en defensa de los intereses de esta tierra se entretiene echando balones fuera y conformándose con la zanahoria que en forma de adenda pretenden contentarnos desde Madrid". Y añade que "Manuel Domínguez, que fue rápido a la hora de tocar la puerta correcta para que este Cabildo le solucionara el problema de la Avenida Canarias en Los Realejos, debería tomar con las mismas ganar un asunto tan importante como este y no seguir desviando la atención buscando otros culpables en lugar de ayudar en la solución definitiva. Pero lo peor de Manuel Domínguez es que ni está ni se le espera, igual que tampoco estuvo en el Pleno en el que se abordó el Presupuesto de la Corporación para 2018, la sesión más importante del año".

Según Carlos Alonso, "los políticos debemos asumir las responsabilidades y estar en el lugar que la ciudadanía nos ha colocado en cada momento. Y si ahora toca defender los intereses de los tinerfeños frente a la desidia de un gobierno estatal entretenido en otros asuntos, debemos ser los primeros en alzar la voz".

Por último, Alonso destacó que su papel como presidente del Cabildo es "defender los intereses de los tinerfeños sin plegarse a colores políticos como lo hizo con la Consejería de Obras Públicas dirigida en su día por el PSOE, más recientemente con CC y, ahora, frente al PP en el Estado", algo que echa de menos por parte de Manuel Domínguez, que "prioriza sus intereses partidistas frente a cualquier otro interés".