El Cotarro

TRES REGALOS DE REYES PARA TENERIFE

Este domingo estamos con la resaca del Día de Reyes y, aunque mañana regresaremos a la cruda realidad cotidiana, hoy me apetece dejarles con lo que podríamos considerar como tres grandes regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Por un lado, el triunfo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, dirigida por José Cubas, en su propio concierto de Navidad realizado ante más de 8.000 escolares de 50 colegios de la isla y el no menos exitazo logrado en su actuación junto con el cantaor José Mercé, en la gala de entrega de premios de La Liga Promises, celebrada en Arona. Por otro lado, el también exitoso concierto de Año Nuevo de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan), dirigida por Víctor Pablo Pérez, de la que hablaré en unas semanas, cuando acabe la gira de su primer encuentro 2018. Y para finalizar, el triunfo de los vinos de Tenerife en la última edición de la rigurosa guía Robert Parker, publicada en la prestigiosa revista "The Wine Advocate". Tres regalos para presumir

NUESTRA ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL

Nuestra Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, que dirige el maestro José Cubas, parte de un apasionante proyecto cultural, pedagógico y social que, en forma de asociación sin ánimo de lucro, preside el incansable Javier Lozano, contando en la secretaría con la conocida aparejadora Dulce Gutiérrez y otros seis puntales más en una altruista y entusiasta junta directiva. La orquesta la conforma casi un centenar de niños y niñas, de entre 10 y 18 años de edad, escolarizados en las distintas escuelas de música de Tenerife o en nuestro Conservatorio Superior de Música. Comprenderán que la diferencia de edades, los distintos niveles de madurez y la desigual experiencia musical, hace que el reto sea tan complicado como atractivo. La desinquieta Dulce Gutiérrez Yanes fue a pedirle ayuda al consejero insular del Cabildo de Tenerife, Antonio García Marichal (responsable del Área 2030, centrada en la formación de la juventud en el ámbito de la educación, la innovación, nuevas tecnologías y la cultura) con el objetivo de poder grabar el concierto..., cosa que consiguió.

UN RETO PARA LOS JÓVENES TINERFEÑOS

Al ver el exitazo obtenido en el concierto navideño para escolares, el propio consejero Antonio García Marichal, planteó a Dulce la posibilidad de que la juvenil orquesta actuase en la gala solidaria de entrega de los premios de La Liga Promises, gala promovida por la Fundación José Ramón de la Morena junto con el exseleccionador nacional Vicente del Bosque y que, en esta ocasión, iba a ser en beneficio de la asociación Ámate contra el cáncer de mama en Tenerife y la Carrera por la Vida. La gala iba a contar con la actuación del famoso y querido cantaor José Mercé, quien, por cierto, tiene montado un espectáculo que se titula "Mercé Sinfónico". Lo que no se esperaba nadie fue que la propuesta final iba a ser (y fue) que nuestra Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert tocara junto con el mismísimo José Mercé en vivo y en riguroso directo.

UN GRAN MANO A MANO CON JOSÉ MERCÉ

El director del espectáculo de Mercé, el maestro Juan Paulo Gómez, se puso en contacto con el director de la Filarmónica Juvenil de Tenerife, el maestro José Cubas, y dicho y hecho. Nuestros jóvenes trabajaron duro durante cuatro o cinco fines de semana, con un único ensayo general con José Mercé el mismo día de la gala y casi directamente al concierto en directo y al triunfo musical. Cuatro piezas que hicieron las delicias del público que llenaba la Pirámide de Arona y que presidió el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, quien disfrutó de lo lindo. En la despedida final, un encantador y encantado José Mercé no dudó en valorar, reconocer y elogiar públicamente la dedicación y el buen trabajo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert. Desde aquí felicito a toda la familia de nuestra juvenil orquesta y sugiero a todos nuestros políticos que, por encima de ideologías y de partidos, apoyen decididamente y respalden claramente loables iniciativas como esta.

ROBERT PARKER Y LOS VINOS CANARIOS

El norteamericano Robert Parker, considerado actualmente como un "gurú" en el mundo de los vinos, estudió Derecho, pero, durante unas vacaciones en Francia, allá por los años setenta, se dio cuenta de que su pasión era el vino. De vuelta a los Estados Unidos decidió crear la revista "The Wine Advocate" como guía para el consumidor medio, que por aquel entonces tenía una escasa cultura sobre el tema, y lo hizo con un sencillo sistema basado en puntuaciones de 0 a 100. El año 1982, Robert Parker desafió a la élite de la crítica mundial, al contradecirlos asegurando que los vinos de Burdeos que saldrían un año después al mercado, y que aún estaban en barrica, serían excelentes. Todos los críticos dieron bajas puntuaciones, sin embargo, Parker mantuvo su vaticinio, que 12 meses después resultaría ser cierto. Ahora, esta valoración se publica anualmente en la revista "The Wine Advocate" y constituye un referente a nivel internacional para los especialistas y amantes del vino.

DOS "SOBRESALIENTES" VINOS DE TENERIFE

En la actualidad, Robert Parker es uno de editores más poderosos del planeta, capaz de hundir o catapultar a la fama a cualquier bodega. La clasificación de Parker, que parte de los 50 puntos, sitúa entre los 80 y 89 puntos a los vinos "muy buenos", por encima de la media; entre los 90 y 95 a los vinos "fabulosos"; y de 96 a 100, la máxima puntuación, se reserva para los vinos "sobresalientes". Pues para nuestro orgullo y satisfacción, puedo decirles que, en su edición 2017, que acaba de publicarse, Robert Parker ha hecho un tremendo "regalo de Reyes" a los vinos de Tenerife. Envínate Táganan Margalagua tinto 2016 y Envínate Táganan Margalagua tinto 2015, elaborados en Tenerife por el enólogo Roberto Santana Morales, han conseguido hacerse un hueco entre los más puntuados en el listado de Robert Parker, al obtener 96+ y 96 puntos respectivamente en la última lista publicada, con lo que se les considera vinos "sobresalientes" a nivel mundial.

DECIDIDA APUESTA POR LOS VINOS DE AQUÍ

Por ello, Jesús Morales Martínez, consejero insular de Agricultura del Cabildo de Tenerife, está merecidamente orgulloso, al ver cómo los vinos tinerfeños siguen subiendo en valoración, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Del mismo modo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, está que se sube por las paredes de contento. Y es que la cosa no se queda ahí, sino que una importante serie de prestigiosos vinos de Tenerife se han situado en el rango entre los 90 y 95 puntos, siendo catalogados por tanto como vinos "fabulosos". Pueden ver la lista completa de la Parker, con las distintas puntuaciones de los vinos de Tenerife, en www.gastrocanarias.com... ¡A los vasos!

