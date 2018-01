Canarias lanza la plataforma 'The other map' dirigida a turistas sibaritas

El Gobierno de Canarias, de la mano del consejero e Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, ha presentado la plataforma de comunicación denominada 'The other map', cuyo público objetivo es el turista sibarita moderno que busca experiencias no convencionales más allá de la visita a los lugares de las islas más conocidos o las actividades más demandadas por el turista habitual.

Aquí, el responsable regional explicó que se trata de una iniciativa que, vinculada a la estrategia de diversificación de clientes, constituye otro mapa de Canarias dirigido a un segmento específico de viajeros "que no quiere sentirse turista en el sentido tradicional y busca disfrutar de experiencias no convencionales durante sus vacaciones".

En torno al eje de comunicación True Moments for Atipycal Tourists --Momentos únicos para turistas atípicos--, la nueva plataforma incluye una web en español, inglés y alemán (www.canaryislandsothermap.com) con información audiovisual y escrita de más de 140 experiencias narradas por conocidos blogueros del panorama nacional e internacional.

Así, gastronomía, cultura, creatividad, arquitectura, compras, alojamientos singulares y paisaje son las principales temáticas de las experiencias propuestas que incluyen desde una visita a una explotación agraria o a un taller de diseño de moda a infinidad de lugares singulares que normalmente el turista desconoce, según ha informado el Gobierno de Canarias.

DAR A CONOCER LAS MUCHAS POSIBILIDADES DE CANARIAS

Castellano ha señalado que esta iniciativa tiene por objeto "dar a conocer las muchas y atractivas posibilidades que las islas ofrecen más allá de los lugares y actividades turísticas más conocidas y habituales con la finalidad de atraer a una tipología de visitantes con un alto potencial de futuro: 'los sibaritas modernos'".

Indicó del mismo modo que con esta plataforma se pretende "ampliar la actividad turística más allá de los servicios alojativos y de restauración en sentido estricto y contribuir a la extensión de los beneficios derivados del éxito turístico de Canarias a otras empresas, mayoritariamente locales".

"Desde el Gobierno --continuó-- realizamos una media anual de 250 acciones de promoción turística diferenciadas, la mayoría online. Como balance podemos decir que en conjunto las distintas webs de la marca Islas Canarias han acumulado en 2017 más de 8,5 millones de visitas. Además los vídeos de la marca en youtube y facebook superan los 104 millones de visualizaciones".

DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES

Por su parte, el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, apuntó que "The other map responde a la estrategia de diversificación de clientes que la Consejería de Turismo viene desarrollando, a través de Promotur, especialmente en aquellos mercados considerados maduros; en este caso España, Reino Unido y Alemania".

"Tras un estudio cualitativo de segmentación del turista de sol y playa se identificó un tipo de visitante de gran potencial que ya visitaba todas las Islas pero que podría hacerlo en mayor medida: 'Los sibaritas modernos'", incidió.

Mientras, la gerente de Promotur, María Méndez, comentó que "todas las experiencias recogidas en la web son recomendadas, en primera persona, por influencers y blogueros de viaje que han aportado su visión personal y trendy de distintos destinos de todas las Islas en un lenguaje propio de redes sociales".

"Además --expuso-- estos blogueros han contribuido a su difusión publicando sus contenidos en sus perfiles sociales con mensajes en los que prima la recomendación a modo de descubrimiento".