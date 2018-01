Más de 150 docentes se han formado en Inglaterra e Irlanda

Durante las últimas once semanas algo más de 150 profesores no universitarios de centros públicos de Canarias han vivido en Inglaterra e Irlanda en una inmersión lingüística que les permitirá ser más competentes en la enseñanza del inglés en los colegios e institutos de las islas.

Durante el tiempo en el que los profesores de muchos centros del archipiélago disfrutaron de esta estancia formativa acudían a las escuelas en horario de mañana y, en ocasiones, también de tarde para mejorar sus destrezas. Una actividad que se completaba con actividades para empaparse de la cultura de ambos países anglófonos. Los sitios que la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación asignó a los participantes seleccionados fueron: Cork (Irlanda), Bournemouth, Edimburgo y Liverpool, entre otros. Dependiendo del lugar al que fueran destinados, los profesores se alojaban en familias, residencias o apartamentos.

En el caso de los residentes en Cork (Irlanda), por ejemplo, no solo han acudido a clase para mejorar su inglés, sino que también han tenido la oportunidad de adentrarse en la cultura irlandesa recibiendo nociones de la lengua ("Irish"), baile, gastronomía, tradiciones, pubs, arte, mitos y leyendas de Irlanda. Además, durante su estancia tuvieron contacto con profesores de la Universidad de Cork, en un intercambio de impresiones con respecto al sistema educativo español con respecto al irlandés. Por su parte, la estancia en casas de familias también supuso una oportunidad de poner en práctica la lengua, además de disfrutar de la amabilidad de los irlandeses, que, según afirman los participantes, se podía sentir en todo momento, lo que hacía la estancia más gratificante.

En total los docentes tuvieron que completar 240 horas entre clases de inglés general y metodología CLIL. Estas son las siglas en inglés de Content and Language Integrated Learning (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera) y esto implica el estudio de materias como literatura, historia o ciencias, por ejemplo, en inglés. Se trata de ver el aprendizaje de otra lengua como una herramienta de comunicación, y no solo como una simple asignatura. CLIL persigue que el lenguaje se adquiera de una forma natural, y no estudiándolo de una forma "artificial". Una apropiada enseñanza con profesores (nativos o no nativos) altamente cualificados, sumada a situaciones de la vida real para practicar la lengua, es esencial para que el aprendizaje tenga éxito.

Una oportunidad única para el profesorado canario que contribuye a los objetivos de la estrategia Europa 2030 en lo que se refiere a crecimiento y empleabilidad.