Paco Jémez - Esperanza de Las Palmas

El club de fútbol Las Palmas de la ciudad del mismo nombre, después de 17 rondas en el campeonato de España ocupa el último lugar con 11 puntos. Esta situación poco envidiable obligó al presidente del club, Miguel Angel Ramírez Alonso, a tomar medidas radicales, y el 29 de noviembre, el entrenador Paco Ayestarán fue destituido de su cargo. Cuatro partidos el equipo jugó bajo la dirección de los interinos Paquito Ortiz y Rafa Cristóbal, pero esto fue sólo una medida temporal. Ya al comienzo de las vacaciones de Navidad, el 21 de diciembre, al equipo se le presentó un nuevo entrenador: era el famoso Paco Jémez.

Para el natural de Las Palmas y ex jugador de la selección nacional, este es su segundo regreso a su equipo nativo. El trabajo de Paco con el equipo en la temporada 2010/2011 fue tan bien recibido por los fanáticos que, después del despido, literalmente asediaron la oficina del club y exigieron restaurar al entrenador en el puesto. Y aquí ya en el 2018 Jémez recibió una segunda oportunidad, y los aficionados su entrenador favorito. Esta asignación ahora parece bastante lógica: según las estadísticas de Stakers.com precisamente los partidos jugados en el período bajo la guía de Paco, demostraron ser más eficaces. Muchos coinciden en que Jémez, como nadie más, puede sacudir al equipo y dar el ímpetu correcto a la lucha por el derecho a permanecer en la élite.

Durante todo el tiempo de su carrera, demostró que es capaz de mantener la disciplina en el equipo y tomar decisiones difíciles, muchos jugadores ya han experimentado esto por sí mismos. Por ejemplo, el defensa Aythami Artiles se enteró de que no forma parte de los planes del nuevo entrenador en jefe y ya se busca otro club. Loïc Remy y Oussama Tannane se permitieron llegar tarde al entrenamiento y están a punto de recibir una transferencia. Paco sabe que el ambiente dentro del equipo es la base sobre la cual se construye el éxito final.

Y el entrenador tiene también en su cuenta su primera adquisición. El discípulo de la academia «Rassinga» y ex jugador de Mainz Jairo Samperio le salió gratis a Las Palmas, pero eso no significa que no pueda fortalecer el campo central. El costo del español se estima en 2 millones de euros y parece que a Paco Jémez le salió una excelente transferencia. Su siguiente objetivo fue Jesé Rodríguez, quien, más recientemente, perdió la confianza de Mark Hughes y ha dejado de entrar en la composición principal del Stoke City. Este jugador también ha podido declarar que quiere volver a Las Palmas con derechos de arrendamiento, ya que en Inglaterra, no acumula experiencia de juego. Esto parece ser una unión muy ventajosa.

Pero no sólo un par de transferencias y la motivación para evitar la zona de descenso va a ser difícil. Paco Jémez debe prestar atención a los evidentes errores tácticos de sus pupilos. En primer lugar, 7 goles que se pasaron después del sorteo de las posiciones estándar. Este indicador es el segundo peor de La liga, sólo el Deportivo pasó por sus puertas 8 goles. En segundo lugar, errores individuales no forzados, que más de una vez en esta temporada condujeron a goles en sus propias puertas. En tercer lugar, la defensa contra los ataques rápidos de los rivales.

Paco Jémez debe nivelar ya tanto como sea posible todas estas deficiencias en la defensa, para el juego en casa el 6 de enero vs Eibar. Cabe señalar que, en este momento, el equipo puede jactarse de tener un saldo positivo en los encuentros individuales. Según las estadísticas publicadas por Stakers Sportwetten, se trata de cuatro victorias contra una sola derrota en los últimos cinco partidos.