Casadesús: "Era necesario ganar fuera para cambiar la dinámica"

Víctor Casadesús, autor del gol de la victoria, reconoció que esta conquista viene bien al equipo porque se cambia "la dinámica", algo que les "hacía falta". Además, se produjo "remontando un partido". Esto no lo habían conseguido hasta la fecha y, aunque "es verdad que el juego no ha sido fluido ni bonito", los blanquiazules ya sabían que visitaban "un campo en el que había que jugar así". Con la experiencia como bandera, el delantero balear reconoció que el Tenerife no fue "tan superior como para ganar, pero hemos tenido esa fortuna al final de anotar el 1-2. Y fuera de casa teníamos que ganar. De la manera que fuera. Lo necesitábamos".

Y en esa acción decisiva tuvo el futbolista blanquiazul una importancia capital. "Viene al segundo palo, ya llego cansado, porque todos habíamos hecho un gran esfuerzo, remato como puedo y sale bien", detalló sobre su gol. Casadesús se quejó del arbitraje. "Creemos que hemos salido perjudicados de algunas acciones. Muchas tarjetas amarillas, la expulsión? pero hemos podido ganar en el primer partido de 2018 y lo hemos hecho con una actitud muy buena", reiteró destacando que el equipo se sobrepuso "a muchas circunstancias adversas, como la expulsión rigurosa o el penalti que fallamos". Incluso, parecía que "volvíamos a estar en las mismas" de semanas anteriores. "Pero hemos tenido la fortuna de empatar pronto, estar bien replegados luego, bien juntos y hemos tenido la última para ganar", concretó.

Sobre el futuro, Víctor expresó el deseo de "estar más arriba porque tenemos plantilla para eso", no sin admitir que "cada uno está donde se merece. Eso no es casualidad".