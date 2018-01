Candelaria Díaz alerta del bloqueo de licencias por falta de consenso

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Candelaria Díaz, alerta del bloqueo que genera la decisión adoptada en el penúltimo pleno del pasado año -celebrado el 14 de diciembre-, en el que no fue posible aprobar la delegación de competencias para que sea el consistorio el que emita los informes previos a las licencias municipales en las vías insulares del municipio. La edil pone como ejemplo que actualmente hay 14 personas a la espera de trámites de ese tipo, que tienen que pasar por el Cabildo, en contraposición al otro sistema, en el que no sería necesario.

Fue aquel un punto plenario raro. No hubo debate y se pasó directamente a una votación en la que apoyaron la medida el gobierno -Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE)- y una de las dos formaciones más críticas del arco local: Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC). Y se abstuvieron, en cambio, Unid@s se Puede (USP), el Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y los hoy concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez. El resultado fue de 12 a favor y 14 abstenciones. Faltaba el también no adscrito Zebenzuí González, que reaparecería en la siguiente sesión.

Más en detalle, lo que se abordaba era aceptar la delegación de competencias del Cabildo para la "emisión de informes preceptivos previos a la licencia municipal previstos en la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias" y, concretamente, en obras menores y aperturas de negocios y establecimientos. La intención era que asumiese esa labor Urbanismo, recoge el informe de la comisión plenaria en la que se trató la propuesta, en la que, al contrario de lo que vendría posteriormente, el PP decidió votar a favor y XTF-NC se abstuvo.

Sea como fuere, y según los datos del ayuntamiento, ahora mismo hay tres casos en espera por la licencia de actividad, diez por obras y uno por la legalización de una terraza. "Vamos a intentar llevarlo de nuevo al próximo pleno", anuncia Díaz, y expresa que van a intentar que la oposición sea "un poco más inteligente y vele más por los intereses de los vecinos". "Entre ellos, Ciudadanos también se abstuvo; que siempre está diciendo que tenemos que dar facilidades al pequeño comerciante. Pues ellos tienen a tres trabados porque se abstuvieron en el pleno", apostilla.

El alcalde, José Alberto Díaz, ya había mostrado su malestar con parte de la oposición en aquella sesión, a lo que Rubens Ascanio (USP) le dijo que esas situaciones son la "consecuencia directa" de gobernar en minoría.