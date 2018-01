El PP insiste en pedir a Ciudadanos que "mueva ficha" en Cataluña

El Partido Popular ha insistido hoy en pedir a Ciudadanos que "mueva ficha" en Cataluña y, como formación política más votada, tome la iniciativa para hablar con el resto de partidos porque si no estará demostrando que tiene "alergia" a asumir responsabilidades.

Así lo ha apuntado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, para quien si el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas no asume dicha iniciativa "no se comporta como partido de gobierno" y estará provocando "mucha frustración" no solo a sus votantes "sino a mucha gente".

En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, Maíllo ha considerado que Ciudadanos debe tratar al menos de intentar un pacto de gobierno y ha advertido de que es posible lograrlo teniendo en cuenta que hay al menos ocho diputados electos independentistas que "no se sabe si van a asumir su acta".

Tras reiterar que el PP no comparte la idea de que los resultados en Cataluña se puedan extrapolar a otros comicios en España, Maíllo ha insistido en que Ciudadanos debe asumir el liderazgo que le dieron las urnas en Cataluña.

Y en esta comparecencia ha criticado al partido de Rivera por otros asuntos, como cuando ha acusado a Ciudadanos de "sobreactuar" al amenazar con no pactar los presupuestos del Estado si no dimite la senadora del PP Pilar Barreiro, que ha sido llamada a declarar como investigada en la trama "Púnica".

También ha cuestionado Maíllo de forma implícita la estrategia de Ciudadanos al señalar que hay quienes están "más preocupados por las encuestas que por el interés general", mientras que el PP quiere concentrarse en gobernar y darle un "empuje" a las grandes reformas pendientes, para lo que necesita consensuar con los demás partidos.

Sobre Cataluña, Fernando Martínez-Maíllo ha considerado "surrealista" que los independentistas sugieran la posibilidad de una investidura "telemática" de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Ha recordado que el reglamento de la Cámara no lo permite y ha advertido de que si se pretende interpretar al "antojo" de quienes defienden esta posibilidad, para "contentar" al independentismo, el PP estará atento para recurrir donde sea necesario, incluido al Tribunal Constitucional.

Ha considerado además que se "burlaría" la voluntad de los ciudadanos y se atacaría a la "esencia" del Parlamento, que es "la presencia y el diálogo".

El candidato a la investidura, ha recordado, se tiene que "ganar la confianza" del Parlamento en su discurso, y en cualquier caso ha insistido en que la investidura telemática sería claramente "ilegal e inconstitucional".

Fuentes del PP temen que una de las maniobras que quieran impulsar los independentistas, tras la constitución del Parlament y de su Mesa el próximo día 17, sea una reforma del reglamento que permitiese la investidura telemática. Reforma que, en caso de hacerse, sería recurrida de inmediato, han apuntado.

Sobre la posibilidad de que Xavier Doménech sea elegido presidente del Parlament, Maíllo ha recordado en la rueda de prensa que el PP estará del lado de los constitucionalistas para la constitución de la Mesa, y se ha preguntado "de qué lado está" el propio Doménech.

Tras insistir en pedir a Ciudadanos que tome la iniciativa y reiterar que el PP querría un Govern constitucionalista, pero en cualquier caso un Govern que "cumpla la ley", Maíllo ha recordado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución se acaba cuando se constituya el Ejecutivo catalán, y no antes, porque así se votó en el Senado

Ha recordado además que ahora todo el mundo sabe que "el Estado en su conjunto tiene capacidad para defenderse" y lo que vaya a pasar después dependerá del Govern que se constituya y de que cumpla la ley.

No ha querido Maíllo aventurar la posibilidad de unas nuevas elecciones en Cataluña, algo que sería, ha señalado, "un desastre para Cataluña y para España".

Tampoco ha querido especular sobre el futuro político del líder del PPC, Xavier García Albiol.

Ha recordado en este sentido que el partido tiene que analizar los resultados y tomar las decisiones pertinentes, pero ahora la prioridad es la constitución del Parlament del día 17.