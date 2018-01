Dos años sin abonar las ayudas al deporte ni las becas al transporte

El Ayuntamiento de Tazacorte no ha abonado en los dos últimos años (2016 y 2017) las ayudas al deporte ni las becas al transporte para aquellos estudiantes del municipio que se forma fuera de la Isla, según han denunciado desde la oposición y ha quedado al descubierto en sesión plenaria.

El concejal de Izquierda Unida Canaria, Carlos Martín, califica la situación de "lamentable", afirmando que se convocan las ayudas, con partidas en el presupuesto, "y a la hora de la verdad no se abonan". Lo curioso es que "al cierre del ejercicio presumen de remanentes de Tesorería y no dicen que lo que ocurre es que no han pagado ni a los clubes ni a los estudiantes".

Esta situación también ha sido expuesta en sesión plenaria por el Partido Socialista, cuestionando la actuación del grupo de gobierno, formado por la mayoría absoluta de Unión Bagañeta-Coalición Canaria, que ha justificado la falta de los pagos por la ausencia desde hace tres meses de un interventor en el ayuntamiento.

Martín hace hincapié en que "Tazacorte es un pueblo con 568 desempleados, con unos ingresos bastante reducidos en un importante número de trabajadores, y para la gente que estudia en Tenerife la ayuda del ayuntamiento es casi imprescindible. Hay necesidades".

El concejal de IUC tiene claro que "no hay justificación posible para que hayan estado dos años sin abonar las ayudas. ¿La ausencia del interventor tres meses? Esa es su responsabilidad. Contrataron a un asesor, que es el secretario del Ayuntamiento de Tijarafe, luego le dieron de baja y en octubre se contrató a una empresa por 17.500 euros". "La excusa del gobierno de Tazacorte no se sostiene. Sí han realizado pago a empresas y a proveedores".

Carlos Martín advierte de que "el deporte en Tazacorte depende de las subvenciones", como ocurre en la totalidad de los municipios, "y los estudiantes que están en Tenerife, con muchas familias con escasos recursos, necesitan de ese dinero no solo para desplazamiento, que es para lo que se convocan, sino para escapar como puedan".

La Audiencia "amenazó" por los contratos de 2016

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias acordó el pasado 30 de noviembre dar cuenta "del incumplimiento" por parte del Ayuntamiento de Tazacorte "del requerimiento conminatorio efectuado en orden de la remisión de la documentación relativa a la fiscalización de los expedientes de contratación y de las remisiones anuales de contratos remitidos a través de la Plataforma de Rendición de cuentas de 2016 al Parlamento de Canarias". Por la ausencia de esta remisión de contratos Cuentas advierte a la corporación bagañeta de que ha instado a la Dirección General competente en materia de Tesoro "a la retención del 2% de los pagos que puedan corresponder a esa entidad con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias". Esta comunicación fue analizada en sesión plenaria y el grupo de gobierno aclaró, con el justificante del envío, que (aunque con tardanza) el pasado 20 de diciembre envió la relación de contratos del ejercicio 2016", por lo que entendía que la amenaza de retención de fondos quedaba archivada. El concejal de IUC, Carlos Martín, se pregunta si "hay motivos para llegar a esto. No mandan desde el ayuntamiento ninguna relación de los contratos de 2016 hasta el pasado 20 de diciembre, con la excusa otra vez de la ausencia del interventor. El gobierno municipal funciona como los ratones, con estímulos de corriente. Y veremos si la documentación remitida satisface a la Audiencia de Cuentas y si es verdad que se archiva su acuerdo".