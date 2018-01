La cifra de parados con prestación se desploma durante la crisis

El empleo mejora en el Archipiélago, pero no para todos. La evolución de las tasas de cobertura por desempleo desde el inicio de la crisis dibujan el perfil de un colectivo, el de los parados de larga duración, que no solo no consigue encontrar trabajo, sino que además se ha quedado sin la prestación. El informe anual de Comisiones Obreras sobre el mercado laboral en Canarias recoge el desplome que, según la propia estadística oficial, ha experimentado la proporción de desempleados que perciben la prestación y, además, presenta un panorama todavía más oscuro al poner en cuestión estas cifras.

La tasa de cobertura se situó en 2017 -datos del mes de noviembre- en poco más de la mitad de los potenciales beneficiarios -el 50,5%-, lo que representa una caída de más de veinte puntos respecto al año 2009 -72,8%- y de casi 28 en relación a 2010 -78,2%-, según información del Instituto Canario de Estadística (Istac) recopilada por la organización sindical.

CCOO considera "insuficiente" el cálculo oficial para medir la tasa de cobertura por desempleo, consistente en el porcentaje de personas apuntadas al paro y que cobran algún tipo de subsidio. Los parados incluidos en esta estadística deben cumplir el requisito de haber tenido experiencia laboral previa reconocida oficialmente. Sin embargo, el sindicato entiende que, para hacerse una idea más exacta del alcance de este colectivo, es preferible dividir el número de perceptores de prestaciones por desempleo entre la cifra de personas inscritas en el paro, "sin distinción de ningún tipo".

Con estos criterios, Comisiones Obreras reduce al 45,6% la tasa de cobertura en 2017. Según este baremo, la caída desde 2009 también habría superado los veinte puntos porcentuales -entonces estaba en casi el 67%-.

"La crisis ha supuesto un grave deterioro de la protección por desempleo, se mida como se mida", apunta la central sindical en su informe. CCOO constata que, a medida que avanzaba la crisis, la distancia entre el dato oficial y el manejado por la organización se estrechaba -en los primeros años sobrepasaba siempre los cinco puntos-, consecuencia de "la variación del paro registrado en las personas sin experiencia laboral reconocida".

La tasa de cobertura está muy vinculada a la proporción de desempleados de larga duración -en especial, según la estimación oficial-, un colectivo que se ha reducido en los últimos años pero que aún supera las 125.000 personas, más del triple que en 2008, indica Comisiones Obreras. "Podemos afirmar es que la crisis agravó la situación de las personas que están en situación de búsqueda activa de empleo desde hace más de un año. Si bien es cierto que los datos empiezan a mejorar, las cifras siguen siendo cuando menos preocupantes", advierte el sindicato en su informe sobre el mercado laboral de las Islas.

las claves

22 puntos menos. La tasa de cobertura por desempleo -proporción de parados con experiencia laboral previa que perciben la prestación- ha sufrido una caída de 22 puntos porcentuales desde 2009.

Un "grave deterioro". Comisiones Obreras advierte de que la crisis económica ha derivado en un "grave deterioro" de la protección por desempleo.

Larga duración. La recesión económica ha empeorado, en consecuencia, la situación de las personas que llevan al menos doce meses en paro, señala el sindicato.

Ligera mejoría. CCOO constata que los datos de este colectivo empiezan a mejorar, aunque "siguen siendo preocupantes".