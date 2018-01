"Tres anuncios en las fueras" y "Dunkerque", candidatas a los Baftas

"Tres anuncios en las afueras", "La forma del agua" y "Dunkerque" figuran entre las películas candidatas a los premios de cine Bafta, considerados los Óscar británicos, que serán entregados en una gala en Londres el próximo 18 de febrero.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer hoy los candidatos a estos galardones, entre los que figura Guillermo del Toro como mejor director por el filme "La forma del agua", Martin McDonagh, por "Tres anuncios en las afueras" y Christopher Nolan, por "Dunkerque".

Daniel Day-Lewis es aspirante en la categoría de mejor actor por el filme "Phantom Thread", junto a Gary Oldman, por "The darkest hour" y Timothée Chalamet, por "Call me by your name", mientras que entre las candidatas a mejor actriz figuran Frances McDormand, por "Tres anuncios en las afueras" y Sally Hawkins, por "La forma del agua".