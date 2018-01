Cuatro cambios obligados en Zaragoza

No hay manera. El Tenerife no encuentra en la presente temporada la manera de competir con un once estable. Si en Albacete eligió José Luis Martí a cinco futbolistas distintos al partido prenavideño ante el Cádiz (Dani Hernández, Carlos Ruiz, Bryan Acosta, Juan Villar y Juan Carlos Real), serán al menos cuatro las novedades que presente el próximo sábado en La Romareda.

Tres futbolistas (Raúl Cámara, Víctor Casadesús y Samuele Longo) vieron la cartulina amarilla, con lo que podrían entrar Luis Pérez en el lateral derecho, además de Malbasic en la delantera. Su pareja podría ser Juan Villar, lo que abriría hueco en la derecha para Suso Santana. Además, fue expulsado Carlos Ruiz. En este caso, habrá que esperar a la resolución del Comité de Competición de la Federación Española. En su reunión de mañana deberá estudiar las alegaciones presentadas por el club a la segunda amarilla que vio el central granadino en un encontronazo fortuito con Zozulia.

Si no prospera este recurso, Jorge Sáenz y Alberto se disputarían la plaza para acompañar a Aveldaño en el centro de la defensa. Eso si al argentino no se le complican las molestias que acusa "en el sóleo de la pierna izquierda". En el parte médico también se encuentran Casadesús (contusión en el pie derecho) y Longo, que ya arrastraba problemas en los "isquiotibiales del muslo izquierdo". En el caso del delantero italiano no se especifica el periodo de baja, pero será de al menos una semana. Es la enésima lesión muscular que sufre un componente de la plantilla blanquiazul esta temporada.

Camille saltó al césped y Martí se lo recriminó ostensiblemente

Ocurrió en los primeros minutos de la sesión de recuperación que llevó a cabo el Tenerife a su llegada de tierras peninsulares. Samuel Camille, con una contusión en el costado según el parte médico, saltó al césped y su entrenador, José Luis Martí, se lo recriminó. El francés se marchó cabizbajo. /m. santos

Plan semanal

Será una semana corta para el Tenerife, que viaja este viernes a tierras peninsulares para jugar el sábado en la Romareda a partir de las 19:30 horas contra el Real Zaragoza. El equipo descansa hoy y se ejercitará mañana y el jueves (ese día hablará José Luis Martí ante los medios) a partir de las 10:00 horas en El Mundialito.

Natxo González se la juega en el Real Zaragoza

El partido ante el Tenerife podría ser definitivo para el entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, en caso de derrota. El cuadro aragonés solo está separado por tres puntos de las posiciones de descenso, lo que ha provocado un gran malestar en su afición. En casa solo ha conseguido ganar en dos de sus diez partidos. "Estamos 4 o 5 puntos por debajo de mis cuentas de principio de temporada", dijo el pasado sábado el técnico zaragocista. Sus cuentas tampoco gustaron.