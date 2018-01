Cámara: "No debemos mirar la clasificación"

Raúl Cámara cumplió el pasado domingo 150 partidos vistiendo la camiseta del CD Tenerife. "Estoy feliz porque el equipo ganó, más de la manera que lo hizo, ya que fallamos un penalti, nos quedamos con uno menos? y, a pesar de ello, conseguimos remontar. Luego, estoy contento por poder haber participado en un gol, ya que no es algo habitual. Al final, la asistencia me la hizo buena Víctor Casadesús", comentó el lateral madrileño. Además, reconoció que el equipo "necesitaba" una victoria fuera de casa y deseó que esta suponga "un punto de inflexión". Aún así, abogó por "no mirar la clasificación para no generarnos una presión añadida". En este sentido, recordó que "queda una vuelta entera" y que la Segunda es "bastante larga". Cámara confía en que "el equipo vaya mejorando para estar arriba". Su receta para lograrlo pasa, sobre todo, por mejorar fuera: "Debemos ser más sólidos y que a los rivales les cueste mucho hacernos gol porque tenemos mucha calidad arriba, con mucho gol".