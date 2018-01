Zebenzuí González, en una comisión que será nula

El concejal no adscrito Zebenzuí González acudió ayer a la Comisión Plenaria de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna y, horas después, el secretario del pleno anunció que esta será declarada nula, según manifestó ayer a este periódico el líder de USP, Rubens Ascanio. La presencia de González llevó a que a media mañana la coalición de izquierdas emitiese una nota lamentando lo ocurrido. En ella, la concejala Idaira Afonso criticaba que González votó "alineado con CC y PSOE" y que eso es la "prueba más concluyente" de que siguen contando con él. Lo que ocurre es que en el último pleno se abordó la composición de las comisiones plenarias y juntas de organismos autónomos (tienen que ser modificadas por haber pasado tres ediles a no adscritos), si bien el asunto acabó quedando sobre la mesa y a expensas de adoptar alguna decisión si se convocaba sesión de estos órganos antes del cambio. Desde USP indicaron que González -que optó por no pronunciarse al ser preguntado por este periódico- dijo que estaba allí porque lo habían convocado, mientras que la líder del PSOE, Mónica Martín, expresó que no sabía nada. Ya en la Junta de Portavoces, a las 13:30 horas, USP planteó lo sucedido y el secretario del pleno anunció que declararía nula la comisión al entender que suponía una vulneración de los derechos del resto de no adscritos.