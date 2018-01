Exponen las mejores obras del premio Carmen Arozena

El Palacio de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, acoge hasta el 11 de enero la obra ganadora y una treintena de trabajos seleccionados de la 45 edición del Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena, uno de los galardones nacionales mejor valorados de la técnica del grabado, cuya organización corresponde a la institución insular y que es el certamen de arte gráfico más antiguo de cuantos se convocan en España.

En la muestra, que organiza la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo, se puede la ver la obra ganadora del certamen, "The remains of the painful things", del taiwanés Warranutchai Kajaree, y la del artista iraní residente en Madrid Shirin Salehi, "…para recostarme en tu recuerdo", que recibió el segundo premio. Además, se exponen los cuatro trabajos que este año han recibido menciones de honor y una veintena de obras seleccionadas.