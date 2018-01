El Gobierno canario quita hierro a que el Sur vaya por libre a Fitur

El viceconsejero de Turismo del Gobierno regional, Cristóbal de la Rosa, explicó ayer que el pabellón de 100 metros cuadrados con el que acudirán Arona, Adeje y Guía de Isora -más San Bartolomé de Tirajana y Mogán como integrantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC)- a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) "es un espacio aparte del de Islas Canarias que va a utilizar esa asociación, pero en modo alguno la marca Islas Canarias hace distinciones".

De la Rosa dejó claro que en los 1.500 metros cuadrados que ocupará el stand del Archipiélago en Fitur "no hay un espacio de trabajo para la estrategia promocional de los 88 municipios de Canarias. Eso no existe", que es lo que, a su juicio, buscan los cinco que más alojamientos turísticos tienen en las Islas. En cualquier caso, señaló que el Ejecutivo "no comparte" desplazar la marca de la Isla en beneficio de la municipal, frente a lo que defendió la consolidación de Islas Canarias como "el producto" que aporta 16 millones de turistas, "lo otro es dispersar, dividir y debilitar".

Cristóbal de la Rosa aseguró, en declaraciones a Radio El Día, que ninguno de los integrantes de la AMTC le ha solicitado reunión alguna sobre este asunto.

Carlos Alonso, presidente del Cabildo, fue más beligerante y criticó el uso de Fitur como una "especie de escenario" para "ganar espacio y fotos" en medios de comunicación locales. Recordó que Arona y Adeje ya lo hicieron el año pasado "y la única persona relevante que pasó por allí fue la presidenta andaluza", Susana Díaz. A su juicio, estos municipios deben hacer su trabajo "aquí", especialmente Arona, que "tiene el urbanismo paralizado".

En la réplica a estas palabras, pronunciadas en COPE Tenerife, el concejal de Turismo de Arona, David Pérez, acusa al presidente del Cabildo de que "no se expresa en términos de respeto institucional. Lo que no es bueno ni para Tenerife ni para Canarias es el insulto. Desacredita y hace daño al destino". Para el edil aronero, "lo que se espera de un presidente del Cabildo es que defienda los intereses turísticos de sus municipios, especialmente cuando estos son los que sostienen la promoción turística de Tenerife. Arona aporta cada año 150.000 euros a Turismo de Tenerife para promoción".

Ciñéndose a la crítica de Carlos Alonso sobre la parálisis del urbanismo en el municipio, David Pérez aseguró que "solo en convenios urbanísticos incumplidos por parte del grupo de gobierno de CC, los aroneros han pagado más de cinco millones de euros", recordándole que el PGO de Arona "cayó dos veces, la última de ellas porque olvidaron un informe". La solución a todo ello está en marcha ya que "el PGO está en proceso de licitación y El Mojón se encuentra a punto de desbloquearse después de décadas de parálisis". Además, Arona "ha recibido 50 millones de euros solo en renovaciones hoteleras".

En cuanto a la situación generada con Fitur, el concejal de Turismo de Arona reflexiona: "Cuando municipios diferentes, con distinto color político, con diferentes estrategias de promoción y que suponen más de la mitad de la fuerza turística de Canarias deciden ir por libre, significa que algo se está haciendo mal por parte del Gobierno y de Promotur. Deben ser humildes y analizar qué está fallando".

Contrariamente a lo expresado desde el Ejecutivo regional, David Pérez afirma que "el Gobierno de Canarias sabía que esto iba a ser así, porque se le transmitió al consejero hace meses (en la presentación de la prueba puntuable para el circuito internacional de surf). No han cogido un teléfono para replantearse su estrategia".

Desde la perspectiva de Pérez, "los municipios van a Fitur a trabajar. La clave en Fitur no está en los turistas que puedas captar en los pasillos, está en los operadores y actores del sector con los que te reúnes, en las presentaciones que realizas ante todos ellos y ante la prensa nacional e internacional. Para eso hace falta espacio: salas de presentaciones, mesas, lugares de reunión. Y todo eso no lo tenemos en un stand que comparten 88 municipios".

La Feria Internacional de Turismo de Madrid se celebrará del 17 al 21, es decir, de miércoles a domingo de la semana próxima.

Alberto Bernabé detecta un "lobby" y una acción política

"No hagamos política con el turismo, hagamos política turística. Mantengamos la unidad promocional y de acción y, si quieren crear un lobby, que tienen todo el derecho, preguntémonos qué les da el lobby a esos municipios que no les da esta alineación con el Gobierno y el Cabildo en materia turística", manifestó ayer el consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé. A su juicio, "no es casual que de los cinco municipios, tres sean del PSOE, con uno que no es turístico", pero, admitiendo que "es lícito que los ayuntamientos busquen sinergías conjuntas, siempre y cuando no lesiones el interés común", rechaza esta acción porque "en este lobby hay un matiz político común, nos ha hecho dudar. Les hemos tendido la mano para mantener la unidad a través de Turismo de Tenerife. "No encontramos una gran justificación para esta vía alternativa que puede ser la puerta a futuras acciones que distraerían del camino que nos marcamos hace décadas. No debemos distraernos con cuitas de partidos políticos y lobbies".