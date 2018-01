Clavijo abordará con Rajoy el REF, la financiación y los presupuestos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá con Mariano Rajoy a finales de enero o principios de febrero para discutir asuntos como los presupuestos del Estado, el convenio de carreteras o el Régimen Económico y Fiscal. En una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno celebrado este año y que tuvo carácter deliberante, Clavijo informó de esta reunión y expuso los retos que se propone su Ejecutivo para 2018.

El jefe del Ejecutivo remarcó que el gran objetivo es lograr que la recuperación económica llegue a las familias de la Islas. Para ello, se trabajará mediante las relaciones con el Gobierno de España y con Europa. En este sentido, dijo que los presupuestos generales del Estado para 2018 son importantes para que Canarias pueda utilizar su superávit en gasto público y en inversiones financieramente sostenibles. Según los cálculos regionales, Canarias perdería unos 200 millones de euros si no se logra un acuerdo presupuestario.

A su juicio, el hecho de que Rajoy pueda llegar a un acuerdo con los socialistas en materia presupuestaria no tiene por qué poner en peligro la "agenda canaria" pactada con CC a cambio de su apoyo en la legislatura, por lo que están "medianamente tranquilos" sobre que el PP cumplirá, pues hasta ahora lo ha hecho.

En cuanto al convenio de carreteras, señaló que, "sin quebrantos para los canarios", está dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno central para recuperar el dinero perdido respecto a lo suscrito en 2006, tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que se debe abonar a Canarias los 138 millones que se recortaron en 2012. Ante este fallo, los litigios que se mantienen sobre el resto de anualidades que también se incumplieron se presupone que serán favorables, según Clavijo, quien cifra en 700 millones de euros la cantidad que el Estado adeuda a las Islas.

Sobre los retos en Madrid, cree que el primero es la renovación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, en la que Canarias fija como "línea roja" la no inclusión del Régimen Económico y Fiscal (REF). El segundo desafío es el nuevo Estatuto de Autonomía, que "debe incluir el REF para que las compensaciones que reciben las Islas sean de obligado cumplimiento y que ya no dependan cada año de la aritmética parlamentaria".

El tercero de los retos es que la propia renovación del REF no se dilate más en el tiempo para que las Cortes aborden este asunto en los próximos meses de febrero y marzo con el objetivo de que "Canarias tenga las mismas oportunidades que otros territorios".

En relación con la Unión Europea, el presidente del Gobierno de Canarias, que ocupa ahora la presidencia de turno de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP), destacó la importancia de hacer valer las especiales condiciones de estas regiones alejadas ante el horizonte de la elaboración de un nuevo presupuesto en la UE.

"Tenemos que ser capaces de hacer valer todo lo que ya se ha reconocido sobre las singularidades de las RUP para que ninguna entidad vinculada con la UE se olvide nunca de nuestras características de regiones alejadas del continente europeo", indicó.

Balance muy positivo de 2017 por crecimiento y empleo

El presidente Clavijo también hizo balance de 2017 y subrayó que la economía canaria "ha crecido, ha generado empleo y la recuperación ha ido avanzando con paso firme". Eso sí, matizó que "no es menos cierto que hay una realidad a la que no podemos ser ajenos, que es que esa recuperación en las macromagnitudes no se ha reflejado todavía en las economías domésticas". Sobre esto, recalcó que su Gobierno "tiene esta circunstancia muy presente y que será el leit motiv de su actuación durante 2018". Con esta finalidad, el líder de CC considera necesario el esfuerzo de todos los partidos y organizaciones económicas y sociales para llevar "una sola voz de Canarias en los retos que se presentan en este año para definir asuntos que condicionarán los próximos 30 años de las Islas, así como el encaje del Archipiélago en el conjunto de España y la UE. Entre otros objetivos, remarcó que tratarán de seguir "fortaleciendo servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la igualdad de oportunidades" gracias al programa de inversiones previsto en el presupuesto autonómico para 2018. Según dijo, estas cuentas deben servir para seguir mejorando el mercado del trabajo canario con empleo de "más calidad", un mayor nivel de contratos indefinidos y la recuperación paulatina de los salarios afectados por la crisis. Además, citó el plan de ayudas fiscales pactado entre CC y PP, que permitirá, entre otras cosas, que las familias canarias puedan disponer de mayor liquidez para afrontar gastos domésticos y también mejorar el nivel de servicios básicos.