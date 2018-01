Debe ganar y recuperar sensaciones

El Iberostar Tenerife afronta esta tarde su primer partido del 2018 dentro de la Basketball Champions League, un encuentro donde los tinerfeños deberán sumar un nuevo triunfo y, sobre todo, recuperar las buenas sensaciones tras el mal partido del pasado domingo ante el Delteco GBC en la Liga ACB.

El conjunto tinerfeño afronta este choque de hoy con la clara intención de mantener el liderato del Grupo B, un partido que también supondrá una prueba de cara al importante compromiso del próximo domingo frente al Baskonia, donde está en juego un puesto para la Copa del Rey en Gran Canaria.

Con el Gaziantep, conjunto que ocupa la última posición del Grupo B, viene el que fuera entrenador del conjunto aurinegro, Nenad Markovic, y que fue sustituido a finales del mes de noviembre. Será, por tanto, su reencuentro frente a su equipo y sus jugadores.

El entrenador contrario, Fotis Katsikaris, dispondrá para hoy de la totalidad de su plantilla. Aprovechará este choque para darle confianza a sus hombres y, sobre todo, que se puedan desquitar del mal choque ante los de San Sebastián.

Además, será una buena oportunidad para que Mateusz Ponitka vaya cogiendo ritmo de partidos tras recuperarse de su lesión y de coger confianza.

Está claro que ganar será clave, pero lo importante será conseguir que se pueda ver a un equipo canarista con esa capacidad de ganar y de demostrar que puede ser un equipo de Copa del Rey.

Pero ojo al Gaziantep. Aunque Markovic da como grandes favoritos a los locales, el equipo turco no es el mismo que el de la primera vuelta. Han incorporado a nuevos jugadores que están liderando el equipo, como el pívot Robert Carter, o el también interior Roland Freimanis, con experiencia en la Liga española.

Tras el "mal partido" disputado frente al Gipuzkoa, Tim Abromaitis quiere que el Iberostar Tenerife recupere sensaciones. "Nos toca reaccionar y jugar bien". En San Sebastián "no jugamos con nuestro ritmo, ni tuvimos una buena defensa", comentó el ala pívot norteamericano.

Abromaitis no las tiene todas consigo. "A ver cómo es el partido, porque es verdad que han cambiado un poco su plantilla. Es un partido importante para nosotros, no solo para reaccionar, sino para seguir bien en la Champions. Debemos encontrar el ritmo y defender duro para poder ganar".

Markovic prevé un duelo "fácil" para el CB Canarias

El que fuera entrenador aurinegro hasta el pasado 24 de noviembre, arribó ayer a Tenerife al frente del rival del Iberostar, el Gaziantep. Nenad Markovic declaró a su llegada a la Isla que, aunque no es algo que le gusta decir, supone "que será un partido fácil para el Canarias. No estamos preparando los partidos de la Champions porque estamos centrados en la Liga turca", donde su nueva escuadra marcha penúltima. El bosnio no espera un "recibimiento especial", dada su corta estancia en el banquillo del conjunto del Santiago Martín.

Ganadores de entradas de EL DÍA para hoy

Los agraciados con las entradas que sortea EL DÍA son Francisco Bermúdez, Felipe Ortega, Elsa Suárez, Jesús Rodríguez, Rogelio Coello, Fátima Suárez, Carlos Fontes, Miguel Hernández y Narciso Suárez.