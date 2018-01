Descartadas las salidas de Jorge Sáenz y Malbasic

El Tenerife no tiene prevista salida alguna en el mercado salvo petición de algún futbolista que pueda entender que no tendría a partir de febrero las oportunidades que merece. De ahí que Miguel Concepción descartara ayer en Canarias Radio que Jorge Sáenz o Filip Malbasic fueran a abandonar la entidad. En el caso del tinerfeño, se limitó a exponer que se trata de "un gran central que está disponible y, cuando el entrenador lo crea conveniente, lo alineará".

También restó trascendencia al caso del delantero serbio. "Él mismo ha reconocido que se está adaptando, y cada vez tendrá más minutos, porque es un jugador importante, que está llamado a ayudar mucho al equipo. Por la parte interna del club, las cosas están muy tranquilas", dijo. Y tanto que el presidente del Tenerife ya hace cuentas para recuperar el terreno perdido: "Si sacamos algo en Zaragoza y aprovechamos nuestras oportunidades con esos dos partidos en casa seguidos (Barcelona B y Valladolid), el equipo podrá dar un estirón hacia arriba".

El dirigente blanquiazul no renuncia "a nada". Pero prefiere ir poco a poco. "Lo primero que tenemos que hacer es acortar distancia con los equipos que están arriba y meter presión, y para eso tenemos que sumar de tres en tres", desliza antes de fijar su mirada en los problemas que encuentra en el equipo que dirige José Luis Martí. "Con trabajo, intensidad y muchas ganas, saliendo desde el primer momento a ganar los partidos, se puede conseguir", argumenta Concepción.

Una de las causas por la que el cuadro insular no está más arriba es que hasta ahora "no hemos visto todo lo que puede dar este equipo, no hemos visto la calidad que puede dar la plantilla. Si logramos sacar todo el potencial de los jugadores, este equipo será capaz de cualquier cosa". Señala con esto al técnico, aunque luego asegura que "está trabajando muy seriamente en corregir esos errores".