El Tenerife espera novedades en el mercado la próxima semana

El Tenerife se mueve con sigilo en el mercado invernal. Poco o nada trasciende de los movimientos de Alfonso Serrano, que ha preguntado por muchos futbolistas sin que sus objetivos principales hayan quedado hasta el momento al descubierto. El club esperaba avanzar estos días en la contratación de uno de sus objetivos, pero este ha hecho lo que la gran mayoría por estas fechas: pedir tiempo.

En enero nadie quiere precipitarse y el que da un paso adelante lo hace con el pleno convencimiento de que es lo mejor para su carrera. Eugeni Valderrama, centrocampista de la cantera del Valencia CF, es un buen ejemplo en esto. Empezó la temporada en el Lorca y varios candidatos al ascenso se interesaron en sus servicios. Al final, el Cádiz se ha llevado el gato al agua. El jugador veía allí, con la lesión de José Marí, más opciones que en el Huesca.

Otros aspirantes también han realizado movimientos. El Lugo firmó, ya desde diciembre, a Chuli. El Osasuna cerró la cesión de Rober Ibáñez (Valencia), que está recién salido de una lesión de rodilla. Y el Numancia reforzó su lateral izquierdo con el exblanquiazul Saúl García, cuya incorporación se llegó a plantear el Tenerife en agosto. Pero el equipo que más se ha movido en estos primeros días es el Nástic de Tarragona, capaz de reclutar a César Arzo (Kairat Almaty), Matilla (sin equipo) y Javi Márquez (NY Cosmos).

Moutinho, Ideguchi y Ángel García (Cultural Leonesa), Javi Acuña (Albacete) y Aly Mallé (Lorca) completan la lista de doce refuerzos de invierno confirmados. Será la próxima semana cuando empiecen a desbloquearse negociaciones. El Tenerife espera cerrar entonces su primera contratación, aunque apurar los plazos resulta casi obligado si se pretende convencer a jugadores que den un salto de calidad de verdad.

En el área deportiva blanquiazul entienden, no sin razón, que varios resultados como el triunfo de Albacete ayudarían a ver al equipo como un candidato de verdad. Eso acercaría a los pretendidos.

Concepción: "Si sale algo que aporte, lo haremos"

"Si sale algo que aporte, lo haremos. Pero el mercado está muy parado. Si conseguimos dos o tres fichajes que puedan aportar al equipo, bien, si no, no se fichará", decía ayer Miguel Concepción en un intento de pedir paciencia a la afición insular. "Se está buscando un central, un banda izquierda y un mediocentro, y, si conseguimos jugadores con ese potencial, que aporten más al equipo, nosotros no les daremos la espalda", reiteró el presidente del CD Tenerife.