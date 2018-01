El hijo de Netanyahu era un habitual en clubes de estriptis, según medios

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y protagonista del último escándalo familiar por una grabación fuera de un club de estriptis en la que presume de la ayuda de su padre a un millonario con una concesión de gas, es un habitual del club, señalan hoy medios locales.

"Venía aquí a menudo, con sus guardaespaldas. Entraba por la puerta trasera", manifestó el propietario de un club en Tel Aviv al diario Yediot Aharonot, que añadió que "no pagaba la entrada. Venía, pagaba por las bebidas y otros, pero no pagaba entrada".

Una empleada de club de estriptis también declaró al canal de televisión 13 que Yair visitó durante años este tipo de establecimientos, mientras que una de sus exnovias mostró su rechazo y señaló arrepentirse de haber salido con él, según el periódico Haaretz.

"Una noche me di cuenta de que ante la puerta de un cuarto donde los hombres van con mujeres había dos guardaespaldas que no eran del club. Vestían traje. Le pregunté a mi jefe y me contestó que estaba el hijo de Netanyahu con una de las chicas. Después de 20 o 30 minutos salió. Me quedé sorprendida", dijo la mujer a la televisión.

"Ha estado yendo a clubes de estriptis durante varios años", agregó la empleada, que consideró "una locura que guardaespaldas del (servicio secreto interior) Shin Bet le acompañasen a esos sitios".

El joven, que tenía en el aquel momento 24 años, se ha disculpado por los comentarios grabados, despectivos hacia una exnovia y otras mujeres, y ha señalado que "no le representan", aduciendo que se trató de una noche de alcohol no habitual.

La modelo Lee Levy, exnovia del joven Netanyahu, ha señalado sentirse "asqueada" al oír la conversación, en la que se hablaba entregarla a sus amigos para pagar sus deudas.

La grabación muestra a Netanyahu hijo discutiendo con uno de sus acompañantes -Uri Maimon, hijo del empresario del gas Kobi Maimon- sobre un préstamo de cien euros que este le habría dado para pagar una prostituta y le quita importancia argumentando que su padre, jefe del gobierno, consiguió a Maimon un negocio millonario con una legislación sobre la explotación de un campo de gas.