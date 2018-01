Díaz suspende la negociación con la Policía por Asipal, CCOO y Csif

JOSE No es cobrar más, es cobrar lo que le corresponde como por ejemplo cobrar lo que cobran en otros Ay...

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, suspendió ayer las negociaciones relativas a las mejoras sociales en la Policía Local que se han estado llevando a cabo en el ámbito de la mesa sectorial después de que los colectivos sindicales Asipal, CCOO y Csif manifestaran su intención de mantener las medidas de presión para que se acepten sus peticiones.

Todo ello a pesar de que el lunes aprobaran todos los sindicatos (IC, STAP, USO, UGT y los nombrados), y por unanimidad, la propuesta de equiparación del complemento de nocturnidad con el municipio de Santa Cruz, al margen de mantener la negociación abierta en otros puntos.

Precisamente, EL DÍA adelantó en su edición de ayer que Asipal, CCOO y Csif mantendrán sus medidas de presión acordadas en la asamblea del pasado 27 de diciembre (entre ellas, una protesta en el pleno de mañana jueves).

Dichas organizaciones se aferran al mandato asambleario para mantener sus posiciones, algo que no ha gustado a José Alberto Díaz, alcalde y exsindicalista que aseguró ayer que no iba "a tolerar presiones de naturaleza chantajista ni actitudes que no pongan por encima de todo los intereses de los ciudadanos de La Laguna".

Argumentó la suspensión en base a que "algunos sindicatos (en referencia a Asipal, CCOO y Csif) están utilizando esta negociación en el proceso electoral sindical previsto para este mes (día 20)", manteniendo la idea de que las organizaciones apuestan por una posición chantajista.

Díaz apuntó que "no se puede aceptar un proceso de negociación con plazos como han hecho todas y cada una de las organizaciones sindicales y manifestar que continúan con las medidas de presión. La Laguna y los laguneros no aceptan presiones de ningún tipo".

Sobre ello, los tres sindicatos críticos acusaron al alcalde de querer dividir la acción sindical emprendida tras la asamblea del 27 de diciembre en el exconvento de Santo Domingo, reclamando a sus afiliados el mantenimiento de las medidas de una manera "aún más fuerte".

Culpabilizaron de la situación al actual edil de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, invitando a los agentes a mantenerse unidos para desafectar las intenciones de la corporación.