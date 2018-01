La CUP pide a JuntsxCat y ERC un compromiso con la unilateralidad

El diputado electo de la CUP en el Parlament Carles Riera ha insistido a JuntsxCat y a ERC en que el próximo Govern debe tener un compromiso claro con el desarrollo de una república, que los 'cuparies' solo ven a través de la vía unilateral.

En rueda de prensa con los también electos Maria Sirvent, Vidal Aragonés y Natàlia Sánchez, ha explicado que su formación "no será ningún impedimento para que en los próximos días y semanas se pueda formar una Mesa del Parlament de mayoría republicana y se pueda investir y formar un Govern republicano".

Maria Sirvent, preguntada por si la apuesta por la vía unilateral es condición 'sine qua non' para que los 'cupaires' avalen un Govern de JuntsxCat y ERC, ha replicado que "si estos dos actores tienen sobre la mesa alguna medida para materializar la república" que no se la vía unilateral, están dispuestos a abordarla.

Sin embargo, ha advertido de que al otro lado de la negociación hay un Gobierno central que no está por dialogar para desarrollar una república: "Lo que no podemos hacer es supeditar la materialización de la república a un diálogo que no existe".

GRUPO MIXTO O PROPIO

Riera ha explicado que tanto JuntsxCat como ERC les han planteado la posibilidad de cederles un diputado para que puedan constituir grupo propio en el Parlament, y que la lista liderada por el presidente cesado Carles Puigdemont (JuntsxCat) les ha ofrecido situar a uno de sus diputados en la Mesa.

"Pero no les hemos contestado", ha aclarado sobre unos contactos que se produjeron la semana pasada en Bruselas con Puigdemont y a principios de esta semana con ERC.

El diputado electo ha argumentado que para su formación no es "prioritario" ni el hecho de su representación en la Mesa ni obtener un grupo propio en la Cámara.

Para ellos, la prioridad es que la mayoría a favor de la república que han arrojado las urnas esté representada en la Mesa: ahí sí estarán, y después apoyarán a un Govern que ponga sobre la mesa un programa de desarrollo y materialización de la república, aunque la decisión de la CUP la tomará el Consell Polític que se reunirá este sábado.

Sobre si estarían de acuerdo en los 'comuns' tengan representación en la Mesa, ha dicho que están a favor de ampliar la mayoría a favor de la república, por lo que, si la formación de Xavier Domènech se compromete con ella, "serían bienvenidos".

Preguntado por si retirarían su apoyo a las fuerzas independentistas para formar un Govern si estos no se comprometen con un programa que desarrolle y materialice la república, ha contestado: "Nunca nos comprometeremos con un Govern que actúe conforme al 155 a la Constitución o que quiera desarrollar un programa autonomista".

"No nos queremos imaginar este escenario porque sería que ERC y JuntsxCat están traicionando a su electorado", ha advertido el diputado electo.

Ha añadido que el programa de acción republicana que reclama la CUP se centrará en retomar la tarea que recuerdan que Puigdemont dejó pendiente con su marcha a Bruselas tras la proclamación de la república.

Preguntado por si avalarán una eventual investidura telemática de un presidente, teniendo en cuenta que Puigdemont está en la capital belga, ha respondido que se pondrán de lado de todo las posibilidades que permita el reglamento del Parlament y que suponga mantener la lucha contra el Estado.