Sanidad defiende que el Hospital de Lanzarote tiene lo preciso para sus urgencias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha defendido hoy que el Hospital José Molina Orosa de Lanzarote tiene la dotación suficiente en urgencias para atender la demanda de la población de la isla, en respuesta al anuncio de huelga planteado por su personal.

"El servicio de Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa cumple con todos los requisitos funcionales, estructurales y organizativos que garantizan la seguridad, calidad y eficiencia para poder atender la demanda de la población de Lanzarote", ha asegurado

el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García.

García ha reconocido que "sí ha podido haber alguna dificultad en momentos determinados o algunos días en concreto", pero ha insistido en que "el Área de Salud de Lanzarote cuenta con un plan de contingencia para poder atajar cuestiones determinadas" y "afortunadamente no ha sido necesario activarlo, ya que se pone en marcha cuando las urgencias sufren una demanda superior al 20 %".

El director del Área de Salud ha indicado que en diciembre de 2017 con respecto al mismo mes del año anterior las urgencias aumentaron en dos personas más por día, lo que se traduce en un 1 %.

"Por ello no han tenido que poner en funcionamiento este plan de contingencia, aunque tenemos las condiciones para poder hacerlo", ha añadido.

Erasmo García ha explicado que, al contrario de lo denunciado por la sección sindical CSIF Sanidad Lanzarote, "no es que se haya atendido inadecuadamente a los pacientes, el problema es que el tiempo de espera ha sido mayor".

Según los datos que maneja Sanidad, el 80 % de la población que va a urgencias lo hace por sus propios medios, es decir, no ha pasado por un centro de salud o una urgencia extrahospitalaria y "esto significa que más del 85 % de las personas atendidas son dadas de alta sobre la marcha".

Al respecto, el director del área de Salud de Lanzarote ha querido señalar que "es un trabajo de todos saber cuando hay que hacer uso de las urgencias".

Con respecto a la denuncia del CSIF Sanidad de que una zona de urgencias con ocho camas está cerrada, García dice que "esto no es exactamente así" y aclara que "se trata realmente de nueve camas", que "no son del servicio de urgencias" sino que vendrían a funcionar "como el pulmón del hospital para que, si en un momento determinado el paciente necesita ser ingresado y no hay camas en planta, pueda ser atendido aquí".

A juicio del director del Área de Salud "no es necesario habilitar esta zona porque la media de ocupación del Hospital Molina Orosa está en torno a 72 o 73 %".

Ante las quejas del CSIF sobre la atención a pacientes en los pasillos, García ha señalado que desde la gerencia del hospital le han dicho que esto es "rotundamente falso".

Así como que tampoco ha habido colapso en las urgencias, aunque si se ha tenido que esperar un poco mas en días puntuales, cuestión en la que "están trabajando para mejorarla".

En cuanto a la falta de personal, Erasmo García ha indicado que "todo es mejorable", pero "el Hospital cumple con las ratios".

Y sobre los turnos de 12 horas de los enfermeros y auxiliares de enfermería ha señalado que "están establecidos por los propios compañeros, no se les imponen desde la gerencia ni desde el Área de Salud, aunque estaría bien revisarlos".

1010603

sh/jmr

|K:SOC:SOCIEDAD-SALUD,SALUD|

|Q:SYS:es:07010000:Sanidad y salud:Centros sanitarios|

|R:EFE-CAN|

01/11/10-11/18