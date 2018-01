Fepeco dice que en Tenerife no hay áridos para hacer las carreteras de la isla

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) ha asegurado hoy que en Tenerife no hay áridos suficientes para hacer las obras de carreteras de la isla que están previstas en el convenio de carreteras pendiente de firmar entre los gobiernos español y canario.

En un comunicado, Fepeco ha señalado que la falta de planificación, la dejadez en la actualización del PIOT (Plan Insular de Ordenación del Territorio) y la indecisa actividad de las administraciones, han llevado a una situación de "total inseguridad" jurídica, que conlleva que no haya canteras suficientes para cubrir la demanda.

Es más, ha añadido Fepeco, "no hay áridos en cantidad y calidad para producir los hormigones, asfaltos, morteros y prefabricados estructurales que están consumiendo" las obras en ejecución en la isla.

Fepeco ha recordado que en Tenerife sólo hay una cantera en producción, ubicada en el municipio de Arico, que abastece el 60% del consumo insular, mientras que el 40% restante viene del llamado "picoteo" ilegal o alegal y en todo caso, "generado artificialmente, de drásticas consecuencias negativas" para el medio ambiente.

La organización empresarial ha señalado que el material que sale del "picoteo" carece de todo control minero y ambiental, y no hay obligación de restaurar lo "picoteado".

A corto plazo, solamente está prevista la entrada en producción de la cantera de Los Pasitos en Santa Cruz de Tenerife, ha agregado Fepeco.

Ha afirmado Fepeco que los transportistas de materiales de construcción, principalmente autónomos, están muy afectados, con perjuicios "significativos, con grandes pérdidas económicas y en muchas ocasiones con dificultades para mantener su actividad, ya que el tiempo de espera para cargar en la cantera es como mínimo de 4 horas, lo que unido a las colas e intenso tráfico actual de nuestras carreteras, hace que los viajes de reposición a lo largo del día sean muy pocos".

Las soluciones, asegura, pasan a corto plazo por una prolongación de la vida de la cantera de Arico, y por la puesta en funcionamiento de la cantera de Los Pasitos e inmediatamente, así como para modificar el PIOT, para que permita el desarrollo de nuevas canteras legales a medio y largo plazo.

Tenerife es la única isla de Canarias con problemas de suministro de áridos, ha añadido Fepeco, que el pasado 14 de noviembre solicitó a la Dirección General de Protección de la Naturaleza y a la Viceconsejeria de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, información sobre la relación de plantas de tratamiento de residuos de la construcción y demolición autorizadas en Tenerife.

También ha solicitado información acerca del volumen de producción y como se controlan técnica y medioambientalmente, y ha señalado Fepeco que "no hay respuesta, como es costumbre en la Consejería de Política Territorial".

A juicio de Fepeco, las razones de la falta de respuesta pueden ser "que no tienen, o no saben esa información, lo que sería gravísimo o que por el motivo que desconocemos, no quieren darla. La transparencia informativa es de obligado cumplimiento para todas las administraciones".

Dice Fepeco que es necesario explicar a la opinión pública lo que implica tramitar una cantera de áridos.

De forma muy resumida, ha explicado que se precisan los siguientes trámites: redactar los proyectos de explotación de cantera, de la planta de trituración de áridos, de las instalaciones y talleres auxiliares, de las líneas de media tensión, de la estación transformadora y obtener punto de enganche.

Además, se precisa hacer los estudios de impacto ambiental de todos esos proyectos, y redactar el plan de restauración de la cantera.

Pero, "el verdadero calvario empieza ahora", la tramitación burocrática de todos estos proyectos, estudios y planes, en las distintas administraciones: Consejería de Industria (Minas), Consejería de Medio Ambiente, Cabildo y Ayuntamiento respectivo, hasta finalmente obtener las licencias municipales.

Licencias que, ha agregado, generalmente hay que obtener por silencio administrativo, ya que los ayuntamientos "no quieren otorgarlas, por si pudieran tener repercusiones judiciales".

Y una vez vencida la "infinita burocracia, hay que construir lo proyectado, con los condicionantes impuestos por los burócratas, muchos de ellos absurdos y caros. Hasta la fecha, más de 10 años. Salvo que la nueva ley del suelo demuestre lo contrario", ha señalado Fepeco.

Si los áridos se extraen de canteras localizadas, de calidad contrastada y con plan de restauración aprobado y avalado, el impacto ambiental será mínimo respecto al volumen emergido de la isla, y sobre todo, las explotaciones siempre estarán controladas técnica y medioambientalmente, ha asegurado Fepeco.