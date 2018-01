"Iván el Terrible" lanza su primera ofensiva sobre el FIMC

Los componentes de la Orquesta de Filarmónica de Novosibirsk ya están en el escenario del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Los instrumentos suenan sin orden a la espera de la llegada de César Álvarez. La rueda de prensa con la que se anuncia el estreno nacional de "Iván el Terrible" acaba de finalizar. Toda la actividad se concentra en el último ensayo previo a la inauguración del 34 Festival Internacional de Música de Canarias. Los buenos propósitos sobre la producción que esta noche abrirá el FICM quedan sepultados por la música. Antes, Isaac Castellano, consejero responsable del área de Cultura del Gobierno de Canarias, Jorge Perdigón, director artístico del FICM, César Álvarez, director de la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, Miguel Ángel García Cañamero, director del Coro Nacional de España, José Carlos Plaza, director de escena, y José Coronado, actor-narrador de la producción que el próximo sábado desembarcará en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, comparten mesa con Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Castellano no ocultó la "ilusión" que existe en torno a un proyecto que reunirá en el escenario a más de doscientos profesionales: "A nadie se le escapa que esta es la gran apuesta de esta consejería", añadiendo que "contamos con los mejores ingredientes y una buena receta. Estoy seguro de que estamos ante una ocasión única para disfrutar de una experiencia que no sé si se volverá a repetir en el futuro", acentuó el lanzaroteño antes de entregar el turno de palabra a Marcial Morales.

El político majorero se limitó a agradecer a los gestores del FIMC que "se haya podido hacer realidad que una isla que cuenta con cien mil habitantes se consolidara como una de las sedes del festival. Este es un proyecto de toda Canarias y, por lo tanto, estamos orgullosos de tener un protagonismo tan destacado".

César Álvarez, por su parte, incidió en el hecho de que esta sea una producción sin precedentes. "Es la primera vez que Iván el Terrible se interpreta de esta manera. Esta es una obra que he dirigido muchas veces, pero nunca así", precisó, sin omitir la calidad de los músicos que tiene a su cargo: "Es una de las mejores orquestas de Rusia, un grupo con mucha tradición y un sonido especial". En la última parte de su intervención, Álvarez destacó la incorporación de los jóvenes a festivales de este perfil y para ello defendió que "es importante que el público observe la música clásica de otra manera, sin esas ataduras que impiden disfrutar de ella".

En unos términos parecidos se expresó García Cañamero, quien recordó una visita del Coro Nacional de España al FIMC algo más modesta en la edición de 2015. "En esta ocasión venimos todos -los 83 componentes- y estamos ilusionados con nuestra participación en una producción tan destacada y, a su vez, en un festival que tiene un gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional", exaltó sin poder ocultar que "los ensayos de Madrid han sido proféticos. En ese sentido, nos enfrentamos a una aventura grandiosa".

José Coronado, que no dudó en hacer público que este encargo ha sido el mejor regalo de Reyes, dijo que se "siente un instrumento más" en este gran engrajane musical. "Es un espectáculo maravilloso, gracias por confiar en mí... En los años que llevo en esto, que ya son unos cuantos, no he visto algo parecido. Esa fusión entre la música y la parte dramática es de una alta calidad artística", cuenta en un instante de la comparencia de prensa en la que Coronado admite que "hay fases en las que me siento poseído por Ivan el Terrible y eso me gusta. En otros casi no puedo contener las lágrimas de la emoción que se crea en la sala", confiesa de una aventura que después de sus tres primeras citas canarias tendrá un pequeño recorrido por territorio peninsular. Coronado, ganador de un Goya por su rol protagonista en "No habrá paz para los malvados", no se despidió sin dar un mensaje a los que serán sus compañeros en este viaje: "Solo espero estar a la altura de una producción tan majestuosa y que los músicos saquen lo mejor de mí",

José Carlos Plaza, galardonado en tres ocasiones con un Premio Nacional, dijo que no pretendía trasladarle toda la presión a César Álvarez, pero "la realidad indica que él es el responsable de todo esto. El resto solo somos unos colaboradores, aunque es necesario que diga que este Iván el Terrible es un homenaje a un actor único como es José Coronado. El ejercicio dramático que realiza está fuera del alcance de la gran mayoría de profesionales", vaticinó justo antes de realizar una de esas reflexiones contundentes: "Muy pocas veces se puede sentir en un escenario cómo un espectáculo es capaz de agarrarte el alma con tanta fuerza", concluyó.