El Iberostar Tenerife ganó sin brillar

El Iberostar Tenerife sacó adelante su partido frente al Gaziantep turco, en un duelo en el que el equipo no brilló, pero sí logró conseguir ese triunfo que le permite seguir al frente de la clasificación del Grupo B de la Basketball Champios League. La nota negativa, la lesión del capitán Nico Richotti, que abandonó la cancha en el minuto 23 de partido al caer mal en una entrada a canasta. El de ayer, al menos en los dos primeros cuartos, parecía una continuación de lo que se pudo ver en Guipúzcoa ante el Delteco, pero el grupo, tras el descanso, supo recomponerse y, aunque no estaban acertados, buscar la fórmula necesaria para poder dominar el choque y lo hizo. Menos mal que el rival no era de los mejores del grupo y no se aprovechó de las dudas defensivas locales y de los errores en ataque. Y es que los locales mandaban en el marcador gracias a los tiros libres, porque canastas en juego metieron solo tres y una de ellas, un triple de Ferrán Bassas, en el último segundo de ese primer cuarto para poner el 15-13. No hubo cambios en el juego en el segundo cuarto. El Iberostar Tenerife insistía en tirar de fuera sin éxito y cuando más hacía daño era en sus ataques verticales a canasta o jugando en el interior. Mientras, los turcos anotaban desde fuera manteniendose así "vivos" en el partido. La mayor diferencia en estos dos primeros cuartos fue de cinco puntos (25-19) en el minuto 15 de partido. Tras el descanso, el Iberostar Tenerife le puso una velocidad más a su juego. Alternó, en estos primeros instantes, la defensa zonal con la individual y eso le permitió sorprender al rival y poder correr en ataque. Necesitaba solo poner algo de intensidad defensiva y orden en ataque para dominar el choque. Y así fue, ya que del 34-34 del descanso se pasó a un 47-34, es decir un parcial de 13-0 que fue determinante. Los porcentajes de aciertos fueron mejorando poco a poco, mientras que el rival no encontraba solución para frenar esta ligera reacción local. Markovic logró dar un giro a la trayectoria negativa de su equipo. Paró el choque con un tiempo muerto y su equipo salió con otra actitud. Llegó entonces un parcial de 0-8 y los turcos se metieron de nuevo en el choque (53-48, min.29). Una nueva reacción del Iberostar Tenerife en los primeros instantes del último cuarto puso de nuevo una ventaja algo cómoda ante un rival turco donde ya solo aportaban Víctor Rudd, muy acertado en los lanzamientos exteriores, y Roland Freiminis, que hizo daño en el juego interior. Pero lo importante fue que el equipo de Fotis Katsikaris siguió a su ritmo y, aunque en ataque seguían sin encontrar ese juego que lo ha llevado a tutear y a ganar a los grandes de la ACB, mantenían su fortaleza en defensa y su velocidad ofensiva. Mike Tobey, Rosco Allen y Mateusz Ponitka fueron siempre una amenaza para la defensa visitante. En resumidas cuentas, logró una victoria, que era lo importante, pero se mantienen las dudas respecto a su juego y más aún cuando el domingo tendrán un encuentro muy importante contra el Baskonia, en el que está en juego gran parte de las posibilidades que tiene el Iberostar de estar en la Copa del Rey. "Quedan dos entrenamientos y habrá que trabajar para mejorar", destacaba el entrenador del conjunto tinerfeño.

Katsikaris: "Hemos salido muy nerviosos"

Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, aseguró ayer aseguró ayer, tras el choque ante el Gaziantep, que su equipo "salió muy nervioso y eso nos ha perjudicado en el juego". El técnico añadió que "queremos jugar bien, con un ritmo alto y buena defensa, pero no lo hicimos bien al estar con muchas ansiar de hacerlo bien después del choque ante el Guipúzcoa". Katiskaris añadió que "el baloncesto hay que disfrutarlo y no que nos perjudique. Estoy contento con el triunfo y por la buena defensa que hicimos y debemos quitar los aspectos negativos". Sobre la lesión de Nico Richotti destacó que "estamos muy dolidos. Es un chico con mucha energía y nunca pierde la sonrisa".

Markovic: "En el tercero jugamos sin orden"

Nenad Markovic, entrenador del Gaziantep quiso dar la enhorabuena al Iberostar Tenerife por el triunfo y deseo que lo de Richotti no sea "muy grave". Del choque comentó que "competimos bien los dos primeros cuartos, pero en el tercero jugamos sin orden y con jugadores que aportaron poco".