La renovación de Dani Hernández hasta 2020 se hizo oficial ayer

Dani Hernández seguirá ligado al CD Tenerife al menos hasta el 30 de junio de 2020, tal y como estaba acordado desde hace casi dos meses. El club esperó el momento ideal para hacerlo oficial y eligió esta semana, justo después de la vuelta a la titularidad del portero hispanovenezolano. "Estoy muy feliz por poder estar aquí dos años más, intentando poner mi granito de arena y que así el equipo cumpla sus objetivos", señaló el protagonista ante los medios.

La negociación no resultó complicada, puesto que su condición de portero le libró de entrar en esa norma de 1+1 por la que se rigen los futbolistas mayores de 30 años en el club insular. "Fue todo muy sencillo. Quería seguir en el equipo en el que me he criado, del que soy aficionado y con el que he crecido futbolísticamente", explicó el guardameta.

Desde su retorno, en el mercado de invierno de la temporada 14/15, Dani ha sido el dueño de la portería blanquiazul con la excepción de tres partidos. Ante el Reus, el Sporting y el Cádiz, Martí confió en Carlos Abad-Hernández. De resto, solo las convocatorias con la selección venezolana o la consideración de intrascendentes de un par de partidos le han apartado de la titularidad. Aún así, él asegura que "nunca" se ha sentido "ni titular ni suplente".

Sí reconoce que "cuando uno pasa de titular a suplente, lo primero que piensa es que hay que apretar más en cada entrenamiento y sufrir para ganar otra oportunidad. El primer culpable era yo por no estar rindiendo como el entrenador quería". Dani ha regresado y ahora se centra en "ayudar al equipo dentro del campo" para mejorar porque "hay mimbres para hacer un gran año".