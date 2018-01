Longo, baja entre dos y tres semanas

Otra lesión muscular. Esta vez es Samuele Longo el que se suma a la larga lista de problemas físicos en el CD Tenerife durante la presente temporada. El delantero italiano, sustituido en el primer minuto de la segunda parte del partido del pasado domingo contra el Albacete, se marchó con evidentes síntomas de dolor. Incluso, forzó la quinta tarjeta amarilla para limpiar su ciclo en previsión de que será baja al menos para la visita a La Romareda.

Pero la cosa no quedará ahí y el futbolista cedido por el Inter de Milán se perderá de dos a tres semanas de competición. Además de la visita a Zaragoza podría quedarse sin jugar los dos encuentros de casa consecutivos ante Barcelona B y Real Valladolid. Una "rotura muscular", sin especificar alcance exacto ni zona concreta, tendrá la culpa según especifica el escueto parte médico blanquiazul.

José Luis Martí perderá así al único efectivo de ataque que ha mostrado cierta regularidad durante la primera vuelta de Campeonato. El goleador transalpino, con nueve dianas en su haber, deja huérfana la ofensiva del Tenerife a la espera de que Filip Malbasic recupere su mejor versión. El serbio, que se marchó precisamente lesionado del entrenamiento de ayer después de recibir una involuntaria entrada de Alberto, debería recuperarse a tiempo para el sábado.

Un "parte de guerra" en el entrenamiento de ayer

Longo y Montañés no saltaron al césped, mientras que Aveldaño y Víctor Casadesús lo hicieron al margen del grupo. En ese trabajo específico de recuperación que llevaron a cabo tocaron balón, por lo que es de suponer que ambos estarían aptos para jugar. No obstante, el balear es baja por sanción para Zaragoza y se puede tomar su vuelta a la dinámica del equipo con mayor tranquilidad. Otros, como Juan Villar y Samuel Camille, no completaron la sesión preparatoria. El primero la abandonó tocándose el muslo, pero todo indica que fue por precaución. Además, no fue incluido en el parte médico por el club. El caso del francés parece similar, aunque solo se perdió el tramo final del trabajo ordenado por Martí. De momento, son baja para el próximo partido Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Víctor Casadesús y Longo.