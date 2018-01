UGT prepara una huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza

Ricardo ¿Por qué la señora concejal no quiere hablar con los representantes de los trabajadores? ¿Donde qued...

La Unión General de Trabajadores (UGT) anunció ayer que ha programado una huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza de los centros educativos y de las dependencias del Ayuntamiento de La Laguna para el próximo día 22, una medida derivada del pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de limpieza publicado en el BOC el pasado día 9 diciembre, del que dice que "se produce una clara precarización de las condiciones de los trabajadores de este servicio".

Así lo denunció ayer el delegado sindical de UGT, Marcos Antonio Hernández, quien destacó que, principalmente, "se trata de un pliego en el que se desafectan las jornadas de trabajo y se fija exclusivamente la plantilla, cuando se han incrementado los metros cuadrados físicos en los que se debe trabajar. Esto derivará en una precarización generalizada de las condiciones del personal que desarrolla su trabajo en estos edificios".

"No se da toda la información precisa y completa y nos tememos que se esconden datos para evitar que estemos hablando de una baja temeraria en el ámbito del contrato que está en exposición pública", afirma Hernández.

El representante sindical recordó que el pasado día 12 de diciembre el UGT presentó alegaciones al pliego "debido a los grandes vacíos que se escondían en el texto", reclamando a la concejal de Servicios Municipales, Mónica Martín, una reunión "pero nos dijo que no tenía nada que hablar con nosotros acerca del pliego de condiciones del contrato de limpieza de los centros escolares y dependencias de la corporación".

Marcos Hernández resalta que el pliego es una suma de irregularidades, entre las que destaca "la citación o la aplicación de dos convenios de trabajadores cuando es solo uno de aplicación, el del servicio de limpieza de colegios y dependencias".

Puso en el punto de mira la lectura que se hace sobre el trabajo, ya que "se incrementan los metros cuadrados a limpiar, aplicando para ello el número de personas y no de jornadas de trabajo. En este caso son 120 personas y creemos que con estos trabajadores no se puede hacer, porque ya estamos sobrecargados de por sí".

El delegado sindical recordó en este punto que "hasta 2012, antes de los recortes generalizados en todo el Estado, el número de incapacidades registradas entre los trabajadores se situaba en el 2% y ahora en los últimos años estamos entre el 6 y el 7% de personas con incapacidades por el desgaste físico de la sobrecarga del trabajo. Estamos sufriendo algo parecido a las camareras de piso".

"Ahora el ayuntamiento ha incrementado el número de metros finales de servicio y seguimos siendo 120 personas, cuando no deben ser personas, sino jornadas a desarrollar", explicó.

Marcos Hernández dijo en este punto que "las empresas están dando palos de ciego porque los datos se ocultan y no se ponen los centros de trabajo con las jornadas de cada uno de ellos para que los números no sean exactos. Con ello consiguen que las ofertas no vayan en precario porque pueden cometer bajas temerarias".

"Entendemos que hay prevaricación porque el ayuntamiento pide a las empresas que se les regalen 6.000 horas de trabajo", concluyó el responsable sindical.

El área de Servicios Municipales declinó hacer manifestaciones al respecto.

Paros durante dos días previos a la huelga indefinida del día 22

El edificio Sindical fue el lugar escogido por UGT para definir las medidas de protesta, al margen de fijar la fecha del lunes 22 como inicio de la huelga indefinida de los trabajadores de limpieza. Entre ellas, para hoy, jueves, y el lunes, entre las 08:00 y las 10:00 horas, se programado paros por parte de los trabajadores, así como concentraciones como protesta en la plaza del Adelantado./ el día