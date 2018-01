Lío en Astrofotografía 2017: la ganadora no es inédita

La imagen que logró el primer premio dotado con 2.600 euros en la modalidad "Cielo profundo" del Concurso Internacional de Astrofotografía 2017 puesto en marcha por el Cabildo de La Palma incumplió las bases del certamen al no ser una fotografía inédita.

La imagen o, para ser más exactos, el resultado de apilar decenas de fotografías tratadas con posterioridad en un programa informático, pertenece a José Jiménez y se presentó bajo en nombre de "Fecundando el Universo".

El responsable insular de Cultura, Primitivo Jerónimo, informó a esta redacción de que "nos han intentado estafar y estamos analizando si el hecho es un delito para iniciar acciones judiciales". "El premio en esa modalidad quedará desierto", sentenció.

Las bases del concurso establecen que "las imágenes deberán ser originales e inéditas, no habiéndose dado a conocer a través de ningún medio. Las imágenes que no sean inéditas serán invalidadas y eliminadas del concurso".

La fotografía ganadora ya había sido publicada en redes sociales o, para ser más exactos, en el Facebook oficial de Astronomía Magazine, una de las revistas más prestigiosas del sector. José Jiménez la tituló en aquella ocasión "IC 410 y los renacuajos". La imagen aparece además en el foro de APOD (Astronomy Picture of the Day de la NASA) el 1 de Noviembre del 2017 subida por Sandgirl. Además, el autor intentó sin éxito borrarla de diferentes enlaces para no dejar pistas de su publicación.

La edición de 2016 en "Cielo profundo" ya estuvo plagada de irregularidades.