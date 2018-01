"La gala no será una pelea de gatas; compartiremos nervios e ilusión"

La polifacética Eloísa González se subirá el miércoles 7 de febrero a presentar la gala de elección de la reina del Carnaval, junto a Laura Afonso y Berta Collado. Para Eloísa, es la segunda vez que afronta este reto. La primera fue en 2012, junto al actor Alex García, siendo director Juan Carlos Armas; esta tinerfeña ha sido maestra de ceremonias en dos oportunidades en la fiesta de Las Palmas. No cree que exista una competencia con Laura y Berta por acaparar protagonismo una sobre la otra: "No va a ser una pelea de gatas (se ríe), sino que nos vamos a ayudar, compartiremos ilusión y nervios".

Reconoce que le gustan las murgas igual que otros concursos, pero prefiere pasear y disfrutar del ambiente de las tardes de Santa Cruz en Carnaval. "No soy mucho de salir por las noches", matiza. Desde que comenzó en los escenarios, con 18 años recién cumplidos, Eloísa mantiene vivo su agradecimiento a Mamelucos porque le cedieron su local, la Casa del Miedo, para los ensayos de El Aula del Humor.

"No me gusta que estén tan cerca la Navidad y el Carnaval porque todavía tengo las uvas atravesadas", comenta de forma campechana. Cuando se le pregunta por su trayectoria, precisa con humor: "Soy más vieja que andar de pie". Comenzó en Tele 21, luego siguió en Canal 7, donde conoció a Alex García -"Él salía y yo llegaba"-. Recuerda que el director Paco Padrón los mandó a una retransmisión en Madrid, y "escapó" gracias a Alex García, que estaba más puesto en el deporte.

Guanchera de cuna, participó en un festival en Icod y ganó. Ese fue su arranque de esta "canaria prácticamente": "Soy defensora de lo canario. Tenemos que ayudarnos y ser generosos. Me parece bien que vengan de fuera y cobren, pero nosotros también tenemos que cobrar", añade, entre otras cosas porque "cuando nosotros salimos estamos de promoción y a este paso voy a llegar a los 50 años en promoción". Dice que no es ni la mejor ni la peor persona del mundo, pero "sí me considero buena compañera" y, como si de una representante se tratara, comienza a destacar a compañeras: Pilar Rumeu, "que la ves tan seria y es un encanto de mujer y una belleza", o Marta Modino, "también otra gran profesional". "Tenemos que ayudar a la gente de aquí, por eso defiendo a Pepe Benavente cuando alguien dice que vuelve a actuar en un sitio; es una persona siempre dispuesta y está en donde le piden hasta sin cobrar", o Chago Melián, otro referente que ensalza Eloísa.

Aunque lleve ya 13 años presentando las campanadas o tras el airón en la noche de fin de año en La Gomera y sus espectaculares trajes de noche, Eloísa no se considera la Cristina Pedroche de Canarias. "Me considero lo que soy: no soy de salir a la calle con escotes, siempre me verás con tenis y pienso en el coche para los animales que me pueda encontrar". Otra cosa es que "el 31 de diciembre refresque la vista y el alma", comenta con jovialidad. "Me preocupan más otras cosas, como la experiencia humana que viví en Honduras con Ayuda en Acción, o visitar una planta de oncología, o un familiar enfermo... Eso sí son problemas". De la gala solo sabe que la llamaron antes de fin de año y que su traje llevará la firma del prestigioso Leo Martínez. El resto se desvelará esa noche.