Buscan a un maltratador en Jaén por el riesgo "extremo" que corre su expareja

La Policía Nacional y Guardia Civil están intentando localizar por orden de la Fiscalía a un maltratador --ya tiene condena firme por este tipo de delito-- por el riesgo "extremo" de su expareja, una mujer que ha denunciado múltiples episodios de violencia, entre ellos el haberle rajado la cara con tijeras en plena vía pública para que dejara de estar guapa.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el último episodio violento de este hombre, G.M.M., de 34 años, se remonta al pasado 16 de octubre en Bailén (Jaén), cuando la mujer le denunció por haberle intentado cortar la mano con un hacha para que dejara de gastar dinero.

A pesar de estos episodios, esta mujer ha venido retomando la relación con él, que tiene implantado una pulsera de control telemático que en varias ocasiones ha manipulado para que dejara de funcionar, tal y como recoge el periódico Ideal en su edición de este jueves. También ella ha dejado de utilizar el aparato que complementa a la pulsera y que permite tenerla localizarla y actuar en el caso de que su agresor se le acerque.

La fiscal responsable de Violencia sobre la Mujer en Jaén, Gracia Rodríguez, ha insistido en declaraciones a Europa Press en que en este caso "la vida de ella corre un riesgo extremo", pero ha subrayado que bajo ningún concepto podemos olvidar que "los culpables son ellos y no las víctimas". También ha insistido en que "no se puede esperar de una víctima de violencia de género que actúe como una persona normal porque su situación no es normal y ella está machacada psicológicamente y anulada por completo".

Rodríguez ha indicado que es por ello por lo que "no está colaborando en su protección", pero es en estos casos "donde hay que volcarse todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género para ofrecerle y poner a su disposición recursos que le permitan romper el círculo de esta violencia que se cobra vidas, muchas vidas".

Ha insistido en que desde Fiscalía, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se está trabajando para localizarlo como forma de también encontrarla a ella y asegurarse de que ésta se encuentra bien. "Hay que trabajar con las víctimas y ofrecerles atención psicológicamente para que puedan romper con su círculo de violencia", ha insistido Gracia.

G.M.M., vecino de Jaén, deberá sentarse en breve en un banquillo -- falta señalar fecha de juicio-- para enfrentarse a 20 años de cárcel, por supuestamente maltratar y vejar a su pareja sentimental durante sus dos años de relación y a la que habría llegado a rajarle las mejillas con una tijera en plena vía pública para que así dejara de lucir una cara bonita y se acordara de él cada vez que se mirara en un espejo.

Hasta once delitos le imputa el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación al que ha accedido Europa Press y que son el reflejo de los poco más de dos años de relación que mantuvieron y de la que nació una hija. Malos tratos, lesiones, amenazas, allanamiento de morada y quebrantamientos de medidas cautelares son los presuntos delitos que inicialmente le imputa la Fiscalía, aunque G.M.M. ya ha sido condenado anteriormente en firme por violencia de género.

En el escrito se relata que durante la convivencia, el acusado maltrató y vejó en numerosas ocasiones a su pareja a la que insultaba y amenazaba con rajarle la cara, amenaza que finalmente cumplió.

El 1 de julio de 2015, durante uno de los varios periodos en los que se rompió la relación, el acusado con la excusa de ver a su hija quedó con su ex en una céntrica calle. G.M.M. aprovechó el encuentro para pedirle una nueva oportunidad y el rechazo de su ex le llevó a sacar una tijeras con las que, en presencia de su hija de pocos meses, le rajó ambas mejillas mientras le decía "ya no vas a lucir más cara bonita, que cuando te mires al espejo te vas a acordar para siempre de mí".

Tras la agresión, el acusado se marchó del lugar mientras la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Neurotraumatológico, donde recibió numerosos puntos de sutura en el rostro.

A partir de ese momento, la Fiscalía relata numerosos episodios de violencia de género en los que el acusado supuestamente se ha servido de cuchillos para volver a amenazar y golpear a su ex a la que pedía que no le denunciara porque su adicción a las drogas le ayudaría a una condena menor y mientras tanto su familia iría a por ella y a por sus seres queridos.

Actualmente, el acusado tiene prohibido residir a menos de 20 kilómetros de Jaén capital y se supone que debía llevar una pulsera de control telemático puesta para garantizar el cumplimiento de la medida de alejamiento y la prohibición de comunicarse con su expareja. No obstante, Fiscalía le acusa de tres delitos de quebrantamiento por no usar correctamente 'la pulsera' de control.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía le reclama 25 años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y también la suspensión de la patria potestad durante cinco años.

El caso está pendiente de señalamiento de fecha de juicio y se verá en el Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén encargado de enjuiciar los casos de violencia de género.

Fuera de esta calificación se encuentra el último episodio sucedido el pasado 16 de octubre cuando supuestamente intentó cortarle la mano con un hacha y por el que fue detenido nuevamente por la Guardia Civil.